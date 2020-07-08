بالفيديو- متزوجة وأم لطفلة.. عراقية تقتحم عالم الرجال وتعمل ميكانيكية سيارات

تتجه جاوان هيوا (26 عاما) صباح كل يوم إلى ورشة لتصليح السيارات وتبديل الزيوت بمحافظة السليمانية (شمالي العراق)، وتقضي 7 ساعات متواصلة في العمل مع أكثر من نحو 15 رجلا من دون أيّ كلل أو ملل، متحدية بذلك العادات والتقاليد الاجتماعية المحافظة في المجتمع الكردي.

واجهت الفتاة الكردية تحديات ومصاعب كثيرة في بداية عملها، وعرضتها لانتقادات دائمة، إلا أن دعم عائلتها وأسرتها ساعدها في تجاوز كل تلك العقبات الاجتماعية.

وكسرت جاوان نمطية احتكار الرجال هذه الأعمال من دون النساء، لإعطاء صورة أكثر إشراقا للمرأة، بمنحها مساحة أوسع للعمل والإبداع جنبا إلى جنب مع الرجل.

ودعت جاوان جميع النساء إلى الانخراط في جميع المهن، دون الالتفات إلى العادات والتقاليد، والاعتماد على أنفسهن في تأمين لقمة العيش، وسط الظروف والأزمات الاقتصادية التي يمرّ بها إقليم كردستان العراق.