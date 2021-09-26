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سياسة|أفغانستان

نائب رئيس الوزراء الأفغاني: على العالم الاعتراف بحكومة طالبان للقضاء على الإرهاب

حنفي ثمّن دور قطر في المصالحة الأفغانية (الجزيرة)
حنفي ثمّن دور قطر في المصالحة الأفغانية (الجزيرة)
26/9/2021

قال عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة إن على العالم الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان إذا أراد القضاء على المخدرات والإرهاب، مشيرا إلى رغبة الحكومة في إقامة علاقات مع الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع الجزيرة ثمّن حنفي دور قطر في المصالحة الأفغانية، معربا عن أمله في أن تواصل الدوحة مساعداتها الإنسانية للشعب الأفغاني.

من جهة أخرى، أكد حنفي أن حكومة تصريف الأعمال الأفغانية تريد إقامة علاقات مع واشنطن وباقي دول العالم شرط الاحترام المتبادل.

وبشأن العلاقات مع الصين، أعرب حنفي عن أمله في أن تلعب بكين دورا مهما في أفغانستان بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن عبد السلام حنفي أحد كبار قادة طالبان، وعينته الحركة نائبا لرئيس الوزراء بالوكالة، وكان عضوا رئيسيا في فريق التفاوض بالمكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، ونائبا لوزير التعليم في الحكومة الأولى للحركة في تسعينيات القرن الماضي.

وفي 7 سبتمبر/أيلول الحالي أعلنت حركة طالبان تشكيل أول حكومة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إنها لتصريف الأعمال، وإن وظيفتها الخروج من الحالة الراهنة للبلاد والسعي لاعتراف دولي وإقليمي بالحقبة الجديدة لطالبان.

المصدر : الجزيرة

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