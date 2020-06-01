بالفيديو- نفى وجود طرف ثالث.. وزير عراقي سابق يكشف قتلة المحتجين ويشعل الشارع

نفى وزير الداخلية العراقي السابق ياسين الياسري مسؤولية ما يسمى "الطرف الثالث" عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطا في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك.

وقال الياسري -في مقابلة مع قناة محلية مساء الأحد- إن لجنة تحقيق تشكلت في ملف قتل المتظاهرين، برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وخلصت إلى إدانة عدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين، وبعضهم صدر بحقهم حكم الإعدام، كما حصل في محافظة واسط (جنوب بغداد).

وأشار الياسري إلى أن "الملف بكامله محال إلى القضاء، وتمت إدانة ضباط شرطة، وضباط في الجيش".

وكان وزير الدفاع السابق نجاح حسن علي الشمري قال في وقت سابق إن حكومة عادل عبد المهدي لم تعط أية تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين في الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددا على أن هناك طرفا ثالثا وراء قتل المتظاهرين.

وأثارت تصريحات الياسري ردود فعل لدى عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت بعض التغريدات بمحاسبة وزير الداخلية والجهات المتورطة في قتل مئات المتظاهرين، في حين دعا آخرون الحكومة العراقية إلى التحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في الأمر.

🔻وزير الداخلية السابق ياسين الياسري: عمليات بغداد هي المتورطة في دماء المتظاهرين ياسين الياسري ينفي وجود طرف ثالث خلف قتل المتظاهرين هذه الكذبة المشهورة التي أطلقها عادل عبد المهدي ليشتت تفكير الناس ويمتص غضب الشارع ويضيع الحقيقة مع دماء الشهداء — ملاذ حسن (@KikeP50) May 31, 2020

ياسين الياسري المفروض يتم توقيفه والتحقيق وياه بقتل المتظاهرين مكان ما يطلع يستفز الناس عالتلفزيون — Hasanain Alani 🇮🇶🇺🇲 (@Hasanain_Alani) May 31, 2020

🔻وزير الداخلية الأسبق، ياسين الياسري

لا يوجد طرف ثالث خلف قتل المتظاهرين، من قتل المتظاهرين هم مجموعة ضباط من الجيش والشرطة وقد تم تحويل ملفهم للقضاء! – هل سمعتم القضاء تكلم بموضوع قتل المتظاهرين؟ هل سمعتم بأن هنالك ضابط تم حكمه؟ الكاظمي يقول سنحقق؟ والياسري يقول حققنا؟ من الصح pic.twitter.com/8o99BEIDBb — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) May 31, 2020

وقال الباحث السياسي عبد الرحمن الجبوري ساخرا إنه بعد قتل المتظاهرين العراقيين يصبح الطرف الثالث منظرا ثوريا لاحتجاجات أميركا.