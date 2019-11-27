شاهد- خيمة المفقودات.. هكذا يصنع العراقيون الحياة في ساحات الاحتجاج

في خضم الاعتصامات المستمرة، وتواجد آلاف المتظاهرين العراقيين المطالبين بإسقاط الحكومة؛ اتخذ شاب عراقي يدعى حيدر الكعبي خيمة صغيرة في ساحة التحرير (وسط بغداد) لجمع المقتنيات المفقودة وإعادتها لأصحابها.