وزير الدفاع الإيراني يتوعد بـ"رد مدمر" على أي اعتداء

أكد وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده أن بلاده سترد بـ"شكل مدمر ومدو" على أي اعتداء عليها ولن تسمح لأحد بتهديدها، محذرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهديد الشعب الإيراني.

وقال الوزير الإيراني إن "كل المصالح الأميركية في أي نقطة من العالم ستتعرض للخطر إذا ارتكب ترامب أي حماقة، وهاجم المصالح الإيرانية"، مضيفا أن أي دولة تساهم في تسهيل مثل هذا الاعتداء أو تضع قواعدها في خدمة المعتدين ستكون هدفا مشروعا للرد الإيراني.

وأردف زاده قائلا "وضعنا الدفاعي جيد مقارنة مع الحرب الأخيرة وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذناها".

من جانبه، قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن "طهران اليوم أكثر قدرة مما كانت عليه قبل حرب الاثني عشر يوما"، لكنه لفت إلى أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران حقيقية، وأن البلاد تأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي للجزيرة، إن الرئيس ترامب سيبحث مع فريقه للأمن القومي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الخيارات بشأن إيران، بما فيها العسكرية.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي أن البنتاغون عرض على ترامب خيارات لضرب إيران أوسع مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

أسماء القتلة

في سياق متصل، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ردا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني وهما أولا ترامب وثانيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وكان الرئيس الأميركي قد دعا الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج، والسيطرة على مؤسساتهم؛ كما دعاهم إلى حفظ أسماء من سماهم "القتلة والمعتدين"؛ وقال إنهم سيدفعون ثمنا باهظا.

وأوضح ترامب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف ما وصفه بالقتل العبثي للمتظاهرين؛ وقال إن "المساعدة في الطريق"، داعيا إلى جعل إيران عظيمة مجددا، حسب تعبيره.

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد -على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية- للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، وقد رفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.

وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا"، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين، إلى 646 شخصا على الأقل، بينهم 512 متظاهرا، إضافة إلى 133 عنصر أمن، ومدعٍ عام.