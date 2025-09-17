أخبار|أوروبا

بالصور.. استقبال تاريخي لترامب في بريطانيا

Britain's King Charles and U.S. President Donald Trump sit in a carriage during a procession through Windsor Castle, in Windsor, Britain, September 17, 2025. REUTERS/Toby Melville/Pool
الملك تشارلز الثالث والرئيس الأميركي دونالد ترامب يجلسان في عربة خلال موكب رسمي داخل قلعة وندسور في إطار زيارة ترامب الرسمية الثانية لبريطانيا (رويترز)
Published On 17/9/2025
|
آخر تحديث: 20:48 (توقيت مكة)

حفظ

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، زيارة دولة "تاريخية" ثانية إلى المملكة المتحدة، تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث، في امتياز نادر من نوعه لرئيس أميركي، ورافقته زوجته ميلانيا في الرحلة وهبطت طائرته الرئاسية "إير فورس وان" في مطار ستانستيد بلندن، حيث استقبله حرس الشرف قبل أن يستقلا مروحية إلى مقر إقامة السفير الأميركي في لندن.

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive in Marine One at Windsor Castle, on day one of the president's second state visit to the country, Windsor, Britain, September 17, 2025. Aaron Chown/Pool via REUTERS
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يصلان إلى قلعة وندسور عبر المروحية الرئاسية "مارين وان" في اليوم الأول من الزيارة الرسمية الثانية (رويترز)
The Prince and Princess of Wales receive US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of their second state visit to the UK. . Picture date: Wednesday September 17, 2025. Aaron Chown/Pool via REUTERS
الأمير ويليام وزوجته كاثرين يستقبلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب (رويترز)
Armed Forces personnel line the route ahead of the Carriage Procession, in Windsor, on September 17, 2025, during US President Donald Trump's second State Visit to the UK. HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS
عناصر القوات المسلحة البريطانية تصطف على طول مسار الموكب الملكي في قلعة وندسور استعدادا لاستعراض العربات الملكية (رويترز)
US President Donald Trump looks on while standing near King Charles III following a Beating Retreat military ceremony at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025. Jordan Pettitt/Pool via REUTERS
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشارك مراقبة حفل "بيتينغ ريتريت" العسكري بالقرب من الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور (رويترز)
epa12384676 A handout photo made available by the British Ministry of Defence shows Britain's King Charles III and US President Donald J. Trump during a carriage ride to Windsor Castle in Windsor, Britain, 17 September 2025. Britain's King Charles III is hosting US President Trump during his second official state visit to the UK from 17 to 19 September 2025. EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك تشارلز الثالث في ساحات قلعة وندسور في إطار البرنامج الرسمي للزيارة ومتابعة استعراضات عسكرية (الأوروبية)

وتستضيف المملكة المتحدة ترامب في زيارة غير مسبوقة لرئيس أميركي، حيث يتضمن جدول الزيارة استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

The Red Arrows, the Royal Air Force display team, roared overhead as U.S. President Donald Trump, Britain's King Charles III, Queen Camilla, and First Lady Melania Trump watch the Beating Retreat Ceremony at Windsor Castle, in Windsor, England, Wednesday, Sept. 17, 2025. Doug Mills/The New York Times/Pool via REUTERS
فريق استعراض الطيران للقوات الجوية الملكية البريطانية "ريد آروز" يمر فوق قلعة وندسور أمام الرئيس ترامب والملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا والسيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال مراسم "بيتينغ ريتريت" (رويترز)
From left, Britain's Queen Camilla, Britain's King Charles III, U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump during a Beating Retreat military ceremony at Windsor Castle, England, on Wednesday Sept. 17, 2025, day one of U.S. President Donald Trump's second state visit to the UK. (Andrew Matthews/PA via AP, Pool)
الملكة كاميلا والملك تشارلز الثالث إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال مراسم "بيتينغ ريتريت" العسكرية (أسوشيتد برس)
US President Donald Trump and King Charles III react following a Beating Retreat military ceremony at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025. Jordan Pettitt/Pool via REUTERS
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك تشارلز الثالث خلال مراسم "بيتينغ ريتريت" العسكري (رويترز)
U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump participate in a Windsor Castle East Lawn Ceremony with King Charles and Her Majesty Queen Camilla of the United Kingdom of Great Britain, Wednesday, Sept, 17, 2025. Doug Mills/The New York Times/Pool via REUTERS
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يشاركان في المراسم بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا وسط اهتمام وسائل الإعلام العالمية (رويترز)
epa12384720 A handout photo made available by the British Ministry of Defence shows US President Donald J. Trump (C-R) as he reviews the Guard of Honour during his state visit to the UK, at Windsor Castle in Windsor, Britain, 17 September 2025. Britain's King Charles III is hosting US President Trump during his second official state visit to the UK from 17 to 19 September 2025. EPA/Tim Hammond/RAF/UK MOD HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالع حرس الشرف في قلعة وندسور خلال زيارته الرسمية الثانية لبريطانيا وسط استضافة الملك تشارلز الثالث التي تستمر من 17 حتى 19 سبتمبر 2025 (الأوروبية)

ومن المقرر أن يلتقي ترامب غدا الخميس في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث قضايا سياسية واقتصادية. تتركز المحادثات على اتفاق التعرفات الجمركية، حيث قال ترامب إن البريطانيين "يريدون تحسين الاتفاق قليلا، وسنناقش الأمر".

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان