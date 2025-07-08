عاجل | تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يكشف أن هجوم بيت حانون وقع أثناء تحرك كتيبتين لتطهير المنطقة
8/7/2025-|آخر تحديث: 08:39 (توقيت مكة)
تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي في كمين بيت حانون يكشف:
- الهجوم أدى لمقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين، 2 منهم إصابتهما خطيرة و6 إصاباتهم متوسطة
- هجوم بيت حانون وقع أثناء تحرك كتيبتين لتطهير المنطقة
- قوة من كتيبة 97 نتساح يهودا عبرت الطريق سيرا على الأقدام وانفجرت فيها الألغام
- الهجوم على قوة 97 تم باستخدام آلية تفجير لغمين عن بعد من خلال كمين
- خلال عملية إخلاء المصابين من منطقة الألغام أطلق المسلحون النار على فرق الإنقاذ
- القوة المساندة تعرضت لإصابات إضافية ما أدى إلى تعقيد عملية الإخلاء
- تم إرسال المزيد من فرق الإنقاذ لإخلاء المصابين
- الكمين بعد تفجير الألغام هو تكتيك استخدمته حماس في حوادث سابقة مشابهة
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- نشر الجيش الإسرائيلي صورا لبعض جنوده القتلى في شمال القطاع.
- وفقا لمصادر إسرائيلية، فإن هناك ضابطا كبيرا بين المصابين في الهجوم الليلي الواسع الذي نفذته المقاومة في بيت حانون شمالي القطاع
- كتئاب القسام
- وقد نشرت كتائب القسام صورة على قناتها في تلغرام تعليقا على العملية التي شنتها المقاومة في بيت حانون شمال القطاع، وتضمنت الصورة عبارة موجهة لإسرائيل، مضمونها "سندك هيبة جيشكم".
المصدر: الجزيرة