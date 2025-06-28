الرئيس الجيبوتي يعتزم تفعيل دور "إيغاد" لحل الأزمة السودانية

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله رئيس الدورة الحالية لمنظمة إيغاد انخراط دبلوماسية بلاده بشكل كامل في عملية المصالحة الوطنية في السودان.

وفي كلمته في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الـ48 لاستقلال بلاده عن فرنسا، أكد الرئيس جيله عزمه على المساهمة في إنهاء الأزمة السودانية وتحقيق السلام المستدام.

وقال الرئيس الجيبوتي إن بلاده لا يمكن أن تبقى غير مبالية إزاء النزاع الدامي الذي يمزق السودان، محذرا من تداعيات النزاع على استقرار المنطقة وتنميتها الاقتصادية، داعيا إلى تغليب الحوار والتسوية السلمية في التعامل مع الخلافات بين دول المنطقة.

يذكر أن السودان يشهد حربا منذ أكثر من عامين بين الجيش والدعم السريع، مما تسبب في مقتل آلاف المدنيين وخلّف دمارا واسعا طال أغلب البنية التحتية للبلاد.