أبو عبيدة: العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه "بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته".

وأضاف أبو عبيدة أن "العدو لا يزال عالقا في رمال غزة"، مؤكدا أنه "لن يحصد إلا الخزي والهزيمة".

وهذا أبرز ما قاله أبو عبيدة: