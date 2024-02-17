شاهد.. مفتي سلطنة عُمان يستمع لكلمة أبو عبيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمفتي عام سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أمس الجمعة، وهو يستمع لكلمة أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويُظهر الفيديو المفتي الخليلي في أحد مجالسه مع مجموعة من الحاضرين، وهو يستمع لكلمة أبو عبيدة أثناء بثها، في إشارة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والاهتمام بمستجدات الأحداث هناك، والوقوف في صف المقاومة.

قبل قليل | سماحة شيخنا ووالدنا العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي -حفظه الله وأبقاه- يستمع لخطاب القائد الهمام أبي عبيدة. pic.twitter.com/mY2cxJ4xjC — فيصل بن علي السعيدي (@alsaidi904) February 16, 2024

وأشاد مدونون باستمرار التضامن وإظهار الدعم للمقاومة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني من قبل المفتي ورموز وعلماء الأمة، معتبرين أنه يشكل تجسيدا لمبدأ الأخوة وحمل هَمها.

واعتبر مدونون ذلك مشهدا عظيما يجمع بين أهل الجهاد وأهل العلم يُجسد فيه كيف يكون العالم حاملا هَم إخوانه متشوقا لسماع أخبار المجاهدين في غزة فيعمل دائما على نصرتهم والدعاء لهم سرا وعلانية، وينادي الناس ويحثهم على مواصلة نصرة قضية الأمة العادلة.

كما أشار مدونون إلى أن موقف المفتي يثبت أن قلوب العُمانيين جميعهم مع غزة شعبها ومقاومتها، يألمون لألمهم ويفرحون لنصرهم، ويترقبون بلهفة الأخبار المطمئنة التي تأتيهم من الناطق باسم المقاومة.

قلوب العمانيين جميعهم مع #غزة شعبها ومقاومتها، يألمون لألمهم ويفرحون لنصرهم.يرقبون بلهفة الأخبار المطمئنة التي تأتيهم من الناطق باسم المقاومة الإسلامية حماس #أبوعبيدة يتقدمهم في ذلك شيخنا القدوة ووالدنا سماحة العلامة أحمد بن حمد الخليلي متعنا الله بحياته وأطال بقاءه في صحة وعافية pic.twitter.com/MUu90As0k4 — 🇴🇲سليمان بن محمد الريامي🇵🇸 (@sulaimanalriyam) February 16, 2024

في مشهد عظيم يجمع بين أهل الجهاد وأهل العلم يُجسد فيه كيف يكون العالم حاملاً هم إخوانه متشوقاً لسماع أخبار المجاهدين في #غزة فيعمل دائما على نصرتهم والدعاء لهم سراً وعلانية سماحة شيخنا العلامة الجليل أحمد بن حمد الخليلي-حفظه الله وأبقاه- يستمع لخطاب القائد الهمام أبي عبيدة.

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