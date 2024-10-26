إسرائيل تبدأ الهجوم على إيران وانفجارات تهز طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن بدء الهجوم على إيران، وبالتوازي مع ذلك سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

وفي أحدث تطورات الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ قبل الساعة الثانية من فجر اليوم، قال مصدر عسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الموجة الثانية من الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو في إيران قد بدأت.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن موجة ثانية من الهجوم بدأت الآن وإنه سمع دوي انفجارات في شيراز، وهو ما نفته صحيفة إيرانية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مصدر عسكري أن الهجوم ضد إيران ما زال في مراحله الأولى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن مئات الطائرات المقاتلة تشارك في الهجوم على إيران.

أهداف الهجوم الإسرائيلي

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، وأن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، وأنه يتابع التطورات من إيران ووكلائها حسب تعبيره.

وأضاف أنه يقصف أهدافا عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أنه يجري تقييما متواصلا للوضع، ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية.

ونلقت يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن الهجوم على إيران لا يشمل منشآت نووية أو نفطية. كما نقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤول أميركي قوله إنه يبدو أن ضربات إسرائيل مقتصرة على أهداف عسكرية ولا تشمل مراكز نووية أو طاقة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أنه سيتم إصدار إعلان رسمي إسرائيلي قريبا بشأن الهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يوجدان في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع.

كما نقلت الإذاعة عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأميركية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة إن بي سي نيوز قوله "نضرب أهدافا قد تكون شكلت تهديدا لنا في الماضي أو يمكن أن تهددنا في المستقبل".

وفي حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه لا إقلاع ولا هبوط في مطارات طهران منذ أكثر من ساعة، أكد مدير مطار الخميني الدولي أن حالة مطاري الخميني ومهر آباد طبيعية وعملية استقبال المسافرين قائمة، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة أمنية.

الرواية الإيرانية

قال مركز الدفاعات الجوية بطهران إن أصوات الانفجارات التي سمعت في طهران ناتجة عن "تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط"، مشيرا إلى أنه "يتم التحقيق في تفاصيل وزوايا تعامل الدفاعات الجوية مع محاولات الكيان الصهيوني".

وبدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة وقال إن مصدرها غير معروف. ونقل عن مصادر أمنية قوله إن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الأصوات القوية التي سمعت في العاصمة طهران.

وفي حين قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران"، أكدت وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصادر مطلعة أنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني غربي وجنوب غربي طهران.

أما وكالة تسنيم فنقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها أن دوي الانفجارت ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

وغير بعيد من ذلك، نقلت صحيفة إيران المقربة من الحكومة عن مصدر مطلع قوله إن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.

وسارعت وكالة مهر الإيرانية إلى نفي ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في مدينة شيراز.

هذا وقد نشرت وكالات محلية إيرانية، مشاهد متفرقة من مناطق بالعاصمة الإيرانية طهران ومحيطها توثق هدوء الأوضاع وخلوها من أي مشاهد لدخان أو نيران عقب مزاعم إسرائيلية بشن هجوم على أهداف في المنطقة.

📹 تصویری از غربی‌ترین نقطه تهران خبری از آتش سوزی یا دود در آسمان تهران نیست پیشتر صدای برخی انفجارها در غرب تهران گزارش شده بود pic.twitter.com/nRjl8mTOGX — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 25, 2024

تصريحات أميركية

وفي أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي، قال البيت الأبيض إنه يدرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات بشأن الضربات الإسرائيلية في إيران.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه تم إطلاع كامالا هاريس نائبة الرئيس على ضربات إسرائيل ضد أهداف عسكرية في إيران.

وأكد هذا المسؤول بالبيت الأبيض أن هاريس تتابع التطورات عن كثب وستواصل الحصول على التحديثات.

ومن جهته قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة إنه لا تغيير في انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وإن سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة "يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".

وقال هذا المسؤول إن إسرائيل أخطرتهم مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران.

ونقلت أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل أخطرت إدارة بايدن قبل ساعات بأن الغارة الجوية الإسرائيلية ستنفذ هذه الليلة

وبعيد بداية الهجوم بقليل؛ قال مسؤول عسكري أميركي رفيع للجزيرة، إنهم على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران، ويتابعون الوضع عن كثب.

كما قال مسؤول أميركي للجزيرة إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الضربات التي تعرضت لها إيران الليلة.

📹 نمای دیگری از آسمان تهران این تصویر نیز از آسمان تهران در مرکز تهران گرفته شده و خبری از آتش سوزی یا دود در این صحنه مشاهده نمی‌شود pic.twitter.com/AnLjQpYZ2D — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 26, 2024

انفجارات في طهران

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة ووسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا.

وقال مدير مكتب الجزيرة في ظهران إن بعض وسائل إعلام تحدثت عن 6 انفجارات، ولكن المؤكد حتى الآن أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل.

وقال إن بعض وسائل الإعلام غير الرسمية تحدث عن أن الانفجارات التي سمعت الليلة في طهران قد تكون بسبب تفعيل للمضادات الجوية خاصة في شرق العاصمة طهران.

وبدورها أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع صوت عدة انفجارات في العاصمة طهران.

كما أكدت وكالة مهر الإيرانية للأنباء سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

ضربات بسوريا وانفجارات بالعراق

وبشكل متزامن، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".

وأضاف إن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وفي العراق، أفادت مصادر محلية عراقية بسماع دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ولكن مصدرا أمنيا عراقيا قال للجزيرة إنه لا انفجارات في محافظة البصرة، وأن ما سمع من أصوات مصدره الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

وأعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف حركة الطيران في جميع المطارات حتى إشعار آخر.