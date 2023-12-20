ماذا حدث في مدني؟ وكيف سيطر الدعم السريع على ثاني مدن السودان؟

ماذا حدث في مدينة ود مدني السودانية؟ وهل هناك خيانة؟ وأين الجيش السوداني ولماذا سمح لقوات الدعم السريع بدخول المدينة؟ هذه الأسئلة وغيرها ما فتئ يطرحها السودانيون على منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم الاثنين الماضي، فلماذا كل هذه الضجة؟

مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تتميز بموقعها الإستراتيجي، وهي تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي في البلاد، وتتميز بتوسطها للعديد من الولايات، وتبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم حوالي 200 كيلومتر.

ومنذ يوم السبت الماضي بدأت قوات الدعم السريع بمهاجمة مدينة ود مدني، التي توجد فيها الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني والتي كانت بقيادة اللواء أحمد الطيب، وبعد يومين تقريبا من المعارك تفاجأ أهالي المدينة بانسحاب الفرقة الأولى مشاة من مقرها، ودخول قوات الدعم السريع إلى المدينة.

وأعلنت قوات حميدتي سيطرتها على الفرقة، ونشرت مقاطع فيديو لتجول مقاتليها داخلها، وقالت عبر حسابها على منصة إكس "قوات الدعم السريع تحرر اللواء الأول مشاة مدني ورئاسة الاحتياطي المركزي، وتسيطر على مدخل كوبري (جسر) حنتوب من الشرق".

قوات الدعم السريع تحرر اللواء الأول مشاة مدني ورئاسة الاحتياطي المركزي ويسيطر على مدخل كوبري حنتوب من الشرق#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/lHvKvxnZX7 — RSF Live (@RSFLiveSD) December 18, 2023

ومن ثم أعلن الجيش السوداني عن انسحاب قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني، وقال "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم نشر الحقائق للرأي العام".

بسم الله الرحمن الرحيم القيادة العامة للقوات المسلحة الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م تعميم صحفي إنسحبت يوم أمس الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني.

يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لإنسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق… pic.twitter.com/XCwXcTrFgl — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) December 19, 2023

ومع إعلان الدعم السريع سيطرته على المدينة، وبيان الجيش بانسحاب قواته، بدت حالة من الصدمة والاستنكار في الشارع السوداني انعكست على منصات التواصل، وتساءل الناس كيف تم الأمر؟ ولماذا يسمح بدخول قوات الدعم السريع للمدينة؟ مع العلم أن جميع تحركات هذه القوات معلومة للجيش، فلماذا لم يتم استهدافهم بالطيران الحربي؟

وتساءل مدونون عن سبب انسحاب قائد الفرقة وضباطه دون مقاومة، وهل تم انسحابهم بتعليمات من القيادة العسكرية أم أن قائد الفرقة خالف التعليمات وانسحب؟ واتهم بعض المتابعين قائد الفرقة وضباطه بالخيانة العظمى، وطالبوا بمحاكمة علنية للواء ومعرفة أسباب انسحابه بدون مقاومة.

انسحاب قائد الفرقة الأولى مشاة وضباطه من مدني، دون قتال مع ترك السلاح والذخيرة في مخازن الفرقة، خيانة عظمى وطعنة نجلاء في خاصرة الشعب قبل الجيش.

هذا عارٌ لن يغسله سوى تحرير مدني وطرد الجنجويد وقائدهم المجرم كيكل عاجلاً غير آجل.#السودان#مدني_لازم_ترجع — الهندي عز الدين (@elhindiizz) December 19, 2023

وبدأ الناشطون بنشر فيديوهات تظهر دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة وتخريبهم للممتلكات، واتهمهم البعض بالقيام بعمليات اغتصاب بحق نساء في المدينة.

مليشيا الجنجويد تغتصب فتاة عمرها 19 سنة من مدني وتم رميها خارج مدني وجدوها نازحين متجهين الي مدينة الفاو تنزف في الطريق وفي حالة يرثى لها تم نقلها واسعافها #انتهاكات_الدعم_السريع #مدن_السودان_تواجه_الجنجويد — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) December 20, 2023

ياخ انا الجنجويد ديل كنا بنسمع بيهم وبعمايلهم في الخرطوم لكن البسمع ما زي البشوف الناس ديل غريبين شديد من الصباح الليلة حايمين بي المواتر يفتشو للبنزين والجاز والعربات أقسم بالله بوكس بي عفشو أهلو طالعين شفشفو بي عفشو قالو ليهم ما تنزلو ولا شي وشالو تلفون الراجل وقالو لي يلا كبر —  | المجهول (@anonymous_FPJ) December 20, 2023

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لنزوح أهالي المدينة هربا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق أهالي المدينة بحسب قولهم.

وتفاعل رواد شبكات التواصل في العالم العربي، مع الأحداث التي تجري في السودان، وعبر وسم "#أنقذوا_السودان" قال مغردون إن أهل السودان يعانون من ظروف مأساوية، العالم أجمع يركز على أحداث غزة، ولكن هناك إخوة لنا في السودان يحتاجون إلى دعائنا وتضامننا، نتمنى من العرب والعالم النظر لما يحدث في السودان والاهتمام بالأوضاع الإنسانية والسياسية. الأوضاع في السودان ليست حربا داخلية، بل الوضع أكبر من ذلك حسب قولهم.

"إخواننا في السودان يعانون من ظروف مأساوية، بيوت تحتل، أعراض تنتهك، دماء تسيل، أموال تسرق، والأمن منعدم. العالم أجمع يركز على أحداث غزة، ولكن هناك إخوة لنا في السودان يحتاجون إلى دعائنا وتضامننا. نتمني من العرب والعالم النظر لما يحدث في السودان والإهتمام بالأوضاع الإنسانية… pic.twitter.com/bWxfWzPTcP — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 19, 2023

وبعد الجدل الذي أثير حول انسحاب الجيش بدون أي مقاومة، تداول مغردون مقطعا صوتيا للفريق أول ياسر العطا، يعلق فيه على ما حصل في مدني وقال العطا "الجيش لن يخون ولن يبيع، ومعركة مدني ليست آخر المطاف، والحرب سينتصر فيها الجيش عاجلا غير آجل".

وأكد أن القوات المسلحة لا تعرف الخيانة، وأن المعركة الحقيقية التي يواجهها السودان هي معركة مع العالم والعملاء والمتآمرين الذين يريدون تغيير هوية السودان وشعبه، مضيفا أن الجيش السوداني ظل يقاتل منذ الخمسينيات، ولم يعرف طريق الخيانة أو العمالة.