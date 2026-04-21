من كوب عادي إلى قهوة الأحلام.. خطوات بسيطة تصنع فرقا مذهلا في الطعم

تعد القهوة أمرا ضروريا بالنسبة للكثيرين. فهي التي تساعدهم على الخروج من حالة النوم وتمنحهم الطاقة طوال اليوم. مع ذلك، غالبا ما لا يهتم الكثيرون بطريقة تحضير القهوة ويفعلون ذلك بطريقة آلية وعلى عجل.

ويمكن لتعديلات بسيطة على روتين القهوة اليومي تحويل كوب القهوة من جيد إلى رائع!

كيف تتعامل مع حبوب البن بشكل صحيح؟

يبدأ إعداد كوب القهوة من حبوب البن. وتتحكم ظروف مثل تخزين الحبوب وتحميصها وطحنها في جودة القهوة التي تحصل عليها.

الحبوب

اشتر حبوب بن طازجة. ويمكنك الحصول عليها من متجر تثق به، ويقوم بتخزينها بجودة عالية. بشكل عام يوجد نوعان من حبوب البن: الأرابيكا (Arabica) والروبوستا (Robusta). وينظر إلى بن الأرابيكا على أنه الأفضل، إذ يشمل نكهات متعددة.

التخزين

يفضل تخزين حبوب البن في درجة حرارة من 10 إلى 21 درجة مئوية، داخل وعاء محكم الغلق في مكان جاف وهادئ، ويمكن تخزين الحبوب في وعاء من الزجاج أو السيراميك.

تجنب تخزين حبوب البن في المجمد (الفريزر)، إذ أن حبوب البن تمتص الرطوبة والروائح، وهو ما يتسبب في إفساد النكهة. وينصح الخبراء بشراء كميات بسيطة من حبوب البن، تكفي عدة أيام إلى أسبوع، لتخزينها في المنزل.

التحميص

تختلف نكهة كوب القهوة بحسب درجة تحميص حبوب البن (فاتح أو داكن)، رغم تساوي كميات الكافيين الناتجة في الحالتين. يحافظ التحميص الفاتح على نكهة الفاكهة في حبوب البن مع درجة عالية من الحموضة، فيما تشبه النكهة الناتجة عن التحميص الداكن "الشوكولاتة" أو "الكراميل"، والتي تمتزج بشكل جيد مع الحليب والسكر، وهي مثالية لإعداد الإسبريسو أو للاستخدام بالمكبس الفرنسي (فرنش بريس).

الطحن

لا ينتج عن الطحن غير المتجانس أو غير المتساوي لحبوب البن سوى كوب قهوة سيئ. وينصح الخبراء بتجنب استخدام مطاحن الشفرات والاستعانة بمطاحن التروس من أجل الحصول على بن متجانس. ولكل نوع قهوة درجة طحن معينة. لذا ينصح باستخدام البن الناعم في إعداد الإسبريسو، أما البن الوسط فيستخدم في إعداد القهوة المقطرة، فيما يستخدم الخشن لإعداد القهوة في المكبس الفرنسي.

إعلان

وبالطبع يفضل طحن حبوب البن قبل استخدامها مباشرة للحصول على أحسن نتيجة.

طرق لتحضير القهوة

الترشيح : طريقة يدوية. يتم وضع البن المطحون في مُرشِح (فلتر)، وبعدها يتم صب الماء الساخن عليه وتركه حتى تتساقط قطرات القهوة في الكوب.

الترشيح الكهربائي : نفس طريقة الترشيح ولكن باستخدام الكهرباء لتسخين الماء وصبه في الجزء الأعلى من ماكينة تصنيع القهوة.

: نفس طريقة الترشيح ولكن باستخدام الكهرباء لتسخين الماء وصبه في الجزء الأعلى من ماكينة تصنيع القهوة. المكبس الفرنسي: ضع بنا خشنا في وعاء المكبس، وأضف ماء ساخنا (غير مغلي)، واتركه لأربع دقائق ثم اضغط المكبس للحصول على القهوة.

الإسبريسو: يتم خلالها ضغط الماء خلال البن للحصول على قهوة مركزة.

وينصح الخبراء باستخدام الكمية المناسبة من البن عند تحضير القهوة، وكذلك الكمية المناسبة من المياه ومراعاة درجة حرارتها وملاحظة الوقت، فضلا عن نظافة الأدوات المستخدمة وجودتها، للحصول على مذاق رائع.