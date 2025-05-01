إذا كان متوسط السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للمرأة ألفي سعر حراري، فإن متطلبات الطاقة تزداد في أثناء الحمل بسبب ارتفاع معدل الأيض، لتحفيز ودعم نمو الجنين، فكم مرة ينبغي أن تأكل الحامل في اليوم؟