تغذية

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هل تشكل النودلز خطرا صحيا؟ 5 نصائح لتجنب أضرار الشعيرية سريعة التحضير

تقول سالوني أرورا، مختصة التغذية ومدربة أسلوب الحياة المعتمدة، “إن معكرونة النودلز سريعة التحضير تعتبر من أكثر الخيارات الغذائية غير الصحية، فهي غنية بالصوديوم والمواد الحافظة والمواد الكيميائية”.

Published On 14/5/2025
Delicious Korean Ramen in a Bowl

صودا البريبايوتيك.. فوائد حقيقية أم موضة صحية؟

يشهد سوق المشروبات الصحية توسعا، ومن أبرزها صودا البريبايوتيك التي تُسوَّق كبديل مفيد للصودا التقليدية، بزعم دعمها لصحة الأمعاء وفقدان الوزن. لكن يبقى السؤال: هل فوائدها حقيقية أم مجرد دعاية بلا أساس؟

Published On 12/4/2025
soda can being opened

لا تسكب السائل الأصفر من عبوة الزبادي.. تعرف على فوائد مصل اللبن

كم مرة مددت يدك لالتقاط وعاء الزبادي من الثلاجة، ووجدت به مياها متجمعة تميل للاصفرار، فتخلصت منها؟.. هذا السائل العائم على سطح الزبادي ليس ماء، لكنه شيء مليء بالعناصر الغذائية الأساسية الرائعة لصحتنا!

Published On 21/5/2024
yogurt in dish
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