هالة الطعام الصحي.. كيف تخدعنا العبارات التسويقية؟
يكشف الواقع أن العديد من هذه المنتجات لا تحقق بالضرورة الفوائد الصحية المرجوة، بل قد تحتوي على مكونات خفية أو بدائل ضارة تعوض العناصر التي تم تقليلها.
يكشف الواقع أن العديد من هذه المنتجات لا تحقق بالضرورة الفوائد الصحية المرجوة، بل قد تحتوي على مكونات خفية أو بدائل ضارة تعوض العناصر التي تم تقليلها.
تقول سالوني أرورا، مختصة التغذية ومدربة أسلوب الحياة المعتمدة، “إن معكرونة النودلز سريعة التحضير تعتبر من أكثر الخيارات الغذائية غير الصحية، فهي غنية بالصوديوم والمواد الحافظة والمواد الكيميائية”.
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ كثيرون في التفكير بجدية في استعادة لياقتهم والتخلص من دهون البطن المزعجة، استعدادا لارتداء الملابس الصيفية بكل ثقة وراحة.
مع تزايد الوعي بالتغذية النباتية والمستدامة، ظهرت بدائل عديدة للمنتجات الحيوانية، ومن أبرزها البيض النباتي، وهو بديل خال من المكونات الحيوانية، ينتج من مكونات مثل البقوليات والنشويات.
تعد الفاصوليا غذاء مثاليا يجمع بين القيمة الغذائية العالية والاقتصادية. فهي غنية بالبروتين النباتي، الألياف، الفيتامينات، المعادن، ما يجعلها داعما لصحة القلب والجهاز الهضمي.
توفر نخالة القمح والشوفان فوائد جمّة للصحة، إذ إنها مفيدة للجهاز الهضمي، كما أن لها تأثيرا إيجابيا على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.
يشهد سوق المشروبات الصحية توسعا، ومن أبرزها صودا البريبايوتيك التي تُسوَّق كبديل مفيد للصودا التقليدية، بزعم دعمها لصحة الأمعاء وفقدان الوزن. لكن يبقى السؤال: هل فوائدها حقيقية أم مجرد دعاية بلا أساس؟
تتمتع اللحوم بفوائد جمّة للبشرة، لكنها قد تسبب في الوقت ذاته بعض المخاطر والأضرار، لذلك يوصي الخبراء بضرورة تناولها باعتدال ودون إفراط.
إذا كان متوسط السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للمرأة ألفي سعر حراري، فإن متطلبات الطاقة تزداد في أثناء الحمل بسبب ارتفاع معدل الأيض، لتحفيز ودعم نمو الجنين، فكم مرة ينبغي أن تأكل الحامل في اليوم؟
كم مرة مددت يدك لالتقاط وعاء الزبادي من الثلاجة، ووجدت به مياها متجمعة تميل للاصفرار، فتخلصت منها؟.. هذا السائل العائم على سطح الزبادي ليس ماء، لكنه شيء مليء بالعناصر الغذائية الأساسية الرائعة لصحتنا!
بعد تجاوز الحرب الداخلية في السودان عامها الأول، تحاور الجزيرة نت المدير الإقليمي للفاو عبد الحكيم الواعر عن تداعياتها على الأمن الغذائي، ومدى تسببها بخطر المجاعة.