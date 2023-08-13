محمد ولد بلال مسعود.. رئيس الوزراء الموريتاني

محمد ولد بلال مسعود مهندس موريتاني ينتمي لفئة التكنوقراط، من مواليد عام 1963، شغل منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) في موريتانيا في عهد الرئيس ولد الغزواني 3 مرات متتالية، وتولى تسيير الكثير من المناصب الحيوية والمرتبطة بالشأن العام.

المولد والنشأة

ولد محمد ولد بلال مسعود في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1963 بمدينة روصو (203 كلم جنوب العاصمة الموريتانية) التي تعتبر نقطة عبور بين دولتي موريتانيا والسنغال.

وفي المدينة ذاتها نشأ ولد بلال وتربى، وتأثر بالحراك الثقافي والنشاط الفكري الذي كان سائدا في مناطق ضفة نهر السنغال، واندمج في الحياة التعليمية في مرحلة مبكرة من حياته.

الدراسة والتكوين

تلقى ولد بلال تعليمه الأساسي والثانوي في مسقط رأسه في مدينة روصو بالجنوب الموريتاني وتابع دراسته فيها حتى نال شهادة الثانوية العامة من شعبة الرياضيات عام 1985.

وبعدها انتقل إلى الجزائر لمواصلة تعليمه الجامعي، وتخرج مهندسا في مجال المياه والبنى التحتية المائية من المدرسة الوطنية العليا للمياه في مدينة البليدة بالجزائر.

ثم حصل على شهادة الماجستير في علوم التسيير (شعبة المقاولات) في مجال تشخيص وتدقيق وتنظيم المقاولات من جامعة دكار بالسنغال.

وفي سنة 2017 نال شهادة الدكتوراه في مجال الأعمال الإدارية من جامعة ليون بفرنسا. وإلى جانب اللغة العربية، يتحدث الفرنسية والإنجليزية.

المسار السياسي والتوجه الفكري

تميّزت شخصية محمد ولد بلال بالهدوء والصمت، وعرف بابتعاده عن الصراعات الفكرية والعرقية، وخلال قيادته 3 حكومات متتالية في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ظل بعيدا عن التجاذبات السياسية وخلاف الحركات الأيديولوجية.

وفي عرضه لبرنامج حكومته الثالثة أمام البرلمان الموريتاني بتاريخ 20 يوليو/تموز 2023 قال إن حكومته تعمل على إرساء مبدأ التشاور وتهدئة الأوضاع السياسية.

وفي حديثه أمام البرلمان يوم 27 يناير/كانون الثاني 2021 أعلن أن من أولوياته القضاء على آثار الاسترقاق والعبودية المنتشرة في موريتانيا، وتعهد بمساندة ضحاياها.

وقد واجهت حكومته تحديات أمنية كبيرة بعد الانتخابات البرلمانية المنظمة بتاريخ 13 مايو/أيار 2023 والتي اعترضت على نتائجها أحزاب موالية وأخرى معارضة، وخرجت مسيرات مناوئة لها وتسببت في الكثير من أعمال الشغب والعنف.

وفي عهده المتسم بالتهدئة السياسية والتعاطي بإيجابية مع مختلف الأطراف على المستويين المحلي والإقليمي، عرفت موريتانيا تطورا في علاقاتها الثنائية مع كل من المغرب والجزائر وأبرمت معهما عشرات الاتفاقيات في إطار التبادل التجاري والتعاون وتبادل الخبرات.

وفي مارس/آذار 2022 قام ولد بلال بزيارة للمملكة المغربية لإحياء عمل اللجنة المشتركة العليا بين المغرب وموريتانيا بعد أن توقف عملها 9 سنوات.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 وقع محمد ولد بلال مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن في نواكشوط على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا.

اختاره الرئيس الموريتاني لقيادة الحكومة وعيّنه رئيسا للوزراء في السادس من أغسطس/آب 2020، لكنه قدّم استقالة حكومته في 29 مارس/آذار 2022، رغم ذلك جدد الرئيس الموريتاني فيه الثقة وكلّفه بتشكيل حكومة جديدة في 30 مارس/آذار 2022، وذلك بعد يوم واحد من استقالته.

وإثر الانتخابات التشريعية والبلدية في 13 مايو/أيار 2023 وبعد أن تم تنصيب البرلمان قدّم ولد بلال استقالة حكومته للرئيس الموريتاني. وأعيدت فيه الثقة مرة ثانية وتم تكليفه بتشكيل حكومته الثالثة في الثالث من يوليو/تموز 2023.

الوظائف والمسؤوليات

تقلّد محمد ولد بلال كثيرا من الوظائف، وشغل مناصب مهمة في شركات وطنية محورية منها: