القيمة السوقية لأمازون تتجاوز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى

تجاوزت القيمة السوقية لشركة أمازون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى، مدفوعة بقفزة سهمها عقب إعلان نتائج فصلية قوية وتسارع نمو نشاط الحوسبة السحابية، في مؤشر على بدء تحول الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات فعلية.

وارتفع سهم أمازون، وقت كتابة هذه السطور، بنسبة 4.91% إلى 284.91 دولارا، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 287.20 دولارا خلال الجلسة، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 3.07 تريليونات دولار، وفق بيانات السوق.

كان السهم قفز 15% في جلسة الجمعة الماضي عقب إعلان النتائج، قبل أن يواصل الصعود الاثنين، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 23%.

وأصبحت أمازون خامس شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، بعد آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وألفابت.

وكانت الشركة التي أسسها جيف بيزوس عام 1994 تجاوزت تريليوني دولار للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2024، ما يعني أنها أضافت تريليون دولار جديدا إلى قيمتها خلال ما يزيد قليلا على عامين.

الحوسبة السحابية تقود

جاء صعود السهم بعدما أعلنت أمازون ارتفاع إيراداتها في الربع الثاني المنتهي في يونيو/حزيران بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 200.6 مليار دولار، متجاوزة توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 194 و199 مليار دولار.

وأظهرت النتائج الرسمية للشركة نمو إيرادات وحدة أمازون ويب سيرفيسز "AWS" بنسبة 37% إلى 42.2 مليار دولار، مسجلة أسرع معدل نمو في 18 فصلا، مقارنة بنمو نسبته 28% خلال الربع الأول.

ووصل معدل الإيرادات السنوي لوحدة الحوسبة السحابية إلى نحو 169 مليار دولار، في حين تجاوز معدل الإيرادات السنوي لكل من نشاط الذكاء الاصطناعي ونشاط الرقائق المطورة داخل أمازون 25 مليار دولار.

ورغم أن "أمازون ويب سيرفيسز" لم تمثل سوى نحو 21% من إجمالي مبيعات أمازون الفصلية، فإنها حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 16.6 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 60% من إجمالي أرباح الشركة التشغيلية البالغة 27.5 مليار دولار.

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ويفسر هذا التركز حساسية تقييم أمازون لأداء الحوسبة السحابية، إذ تحقق الوحدة هوامش ربح أعلى بكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية والتوصيل، وتستفيد مباشرة من ارتفاع طلب الشركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات وقدرات التدريب وتشغيل النماذج.

وقال الرئيس التنفيذي لأمازون آندي جاسي إن "أمازون ويب سيرفيسز تشهد ازدهارا"، مشيرا إلى أن نشاطي الذكاء الاصطناعي والرقائق ينموان بمعدلات سنوية من 3 أرقام.

الأرباح تقفز

ارتفع صافي أرباح أمازون خلال الربع الثاني إلى 62.6 مليار دولار، أو 5.75 دولارات للسهم، مقابل 18.2 مليار دولار، أو 1.68 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن الجزء الأكبر من هذه القفزة لم يأتِ من النشاط التشغيلي وحده، إذ تضمنت النتائج دخلا غير تشغيلي قبل الضرائب بقيمة 53.4 مليار دولار، ناتجا أساسا عن إعادة تقييم استثمارات الشركة في أنثروبيك المطورة لنماذج "كلود".

أما الأرباح التشغيلية، التي تعكس بصورة أوضح أداء الأنشطة الأساسية، فارتفعت بنسبة 43% إلى 27.5 مليار دولار، مقابل 19.2 مليار دولار قبل عام.

وتوقعت أمازون تحقيق إيرادات تتراوح بين 197 و202 مليار دولار في الربع الثالث، بنمو يتراوح بين 9% و12%، إلى جانب أرباح تشغيلية بين 22.5 و26.5 مليار دولار.

رفع الإنفاق

دفعت قوة الطلب أمازون إلى رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال 2026 إلى 220 مليار دولار، مقابل تقدير سابق بلغ 200 مليار دولار، بحسب ما قاله جاسي.

وتوجه الشركة الجزء الأكبر من هذه النفقات إلى مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة، إلى جانب الروبوتات والأقمار الصناعية.

لكن هذه الاستثمارات تضغط على السيولة المتاحة؛ إذ تحول التدفق النقدي الحر خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو/حزيران إلى تدفق خارج بقيمة 7.6 مليارات دولار، مقابل تدفق موجب بقيمة 18.2 مليار دولار قبل عام.

وعزت الشركة التراجع أساسا إلى زيادة مشتريات العقارات والمعدات بنحو 66.1 مليار دولار على أساس سنوي، مع توسعها في البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

ورغم الإنفاق القياسي، قال جاسي إن أمازون لا تزال تواجه قيودا في الطاقة الاستيعابية تحول دون تلبية كامل الطلب المتوقع خلال 2026، وقد تستمر خلال 2027، في حين ترى الشركة بالفعل طلبا قويا يمتد إلى 2028.

استثمارات في "أوبن إيه آي" وأنثروبيك

تعزز أمازون موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي عبر الجمع بين تطوير بنيتها السحابية ورقائقها الخاصة والاستثمار المباشر في مطوري النماذج.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت أمازون و"أوبن إيه آي" شراكة متعددة السنوات تشمل استثمار أمازون 50 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، يبدأ بضخ 15 مليار دولار، يتبعه استثمار بقيمة 35 مليار دولار عند استيفاء شروط محددة.

وتشمل الشراكة استهلاك "أوبن إيه آي" قدرات حوسبة تبلغ غيغاواطَين من رقائق "Trainium" التابعة لأمازون، إلى جانب إتاحة نماذجها لعملاء "AWS" وتطوير نماذج مخصصة لاستخدامها في خدمات أمازون.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت الشركة استثمار 5 مليارات دولار إضافية في أنثروبيك، مع إمكانية ضخ 20 مليار دولار أخرى مرتبطة بتحقق أهداف تجارية، إضافة إلى 8 مليارات دولار سبق استثمارها.

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وفي المقابل، تعهدت أنثروبيك بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على تقنيات "AWS" خلال 10 سنوات، وحجز قدرات تصل إلى 5 غيغاواطات من أجيال رقائق "Trainium" الحالية والمستقبلية.

وول ستريت ترتفع

تزامن صعود أمازون مع ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية. ووقت إعداد الخبر، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.17% إلى 7577.09 نقطة، وفق بيانات السوق.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% أو نحو 578 نقطة إلى 53062.83 نقطة، مقتربا من أعلى مستوياته التاريخية، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.75% إلى 25818.02 نقطة.

ويعكس أداء أمازون اختلاف رد فعل المستثمرين تجاه الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ كافأ السوق الشركات التي أظهرت نموا واضحا في إيرادات الحوسبة السحابية، بينما تعرضت شركات أخرى لضغوط عندما أدى ارتفاع النفقات إلى تراجع التدفقات النقدية دون ظهور عوائد مماثلة بالسرعة نفسها.