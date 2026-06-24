قفزة في تكلفة الشحن إثر شح ناقلات النفط في الخليج

قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة في أسعار الخام فقط، بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن وسطاء شحن قولهم إن شركة سينوكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج العربي إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر "وورلدسكيل "، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل هذا العام.

وحسب بلومبرغ فإن هذا السعر يظهر حجم الخلل في توازن سوق الناقلات القريبة من الخليج، إذ تراجعت شهية ملاك السفن للمخاطرة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما تحاول شركات الشحن الآن الموازنة بين ارتفاع العوائد واحتمال استمرار المخاطر في مضيق هرمز.

تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مضيق هرمز مرّ عبره في عام 2024 نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة 20% من استهلاك العالم من السوائل النفطية، كما استحوذ على أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً.

حركة دون المستوى

وتأتي القفزة في كلفة الشحن رغم بدء عودة تدريجية لحركة السفن عبر المضيق بعد الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ملاك سفن كبارا بدأوا تحريك سفنهم عبر الممر للمرة الأولى منذ 110 أيام، لكن الحركة لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب.

ونقلت الوكالة عن مدير الشؤون البحرية في إنترتانكو ، فيليب بلتشر، قوله إن المسار المركزي الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقا بسبب ألغام تحتاج إلى إزالة، مشيرا إلى أن السفن تستخدم مسارين أصغر عبر المياه الإيرانية والعمانية.

وحسب أسوشيتد برس، فإن هذه القيود تشير إلى أن مشكلة السوق ليست فقط في عدد السفن التي ترغب في دخول الخليج، بل في سرعة دورانها وقدرتها على العبور والتحميل والخروج، في وقت لا تملك المسارات البديلة الطاقة نفسها التي يوفرها الممر المركزي في الظروف العادية.

سفن حذرة

أصدرت منظمات الشحن الدولية، بينها بيمكو وإنترتانكو وغرفة الشحن الدولية ، إرشادات لعبور مضيق هرمز في مايو/أيار، قالت فيها إن مئات السفن لا تزال غير قادرة على العبور، وإن عودة عدد كبير منها دفعة واحدة إلى الحركة الطبيعية قد تتحول إلى خطر ملاحي كبير.

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كما حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن سلامة البحارة يجب أن تبقى أولوية، وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إنه لا يوجد مبرر تجاري للمخاطرة بحياة البحارة في حال غياب ضمانات أمنية موثوقة لعبور المضيق.

وتعني هذه التحذيرات أن جزءا من أسطول الناقلات قد يبقى خارج المنطقة أو يطلب علاوات كبيرة قبل قبول الشحنات، وهو ما يفسر بلوغ عقد سينوكور مستوى غير معتاد على مؤشر وورلدسكيل، المستخدم على نطاق واسع في تسعير رحلات ناقلات النفط.

وتقول إنترتانكو إن "وورلدسكيل" هو مقياس للشحن يستخدم عند استئجار الناقلات في الرحلات الفورية، ويُعبّر عن الكلفة كنسبة من سعر أساسي للرحلة، بما يسمح بمقارنة الأسعار بين مسارات مختلفة في سوق تتغير بسرعة.

وكانت سينوكور من بين الشركات الأكثر نشاطا في سوق الناقلات العملاقة في الخليج خلال الحرب، وواصلت عرض أسطولها، إذ أظهرت رسالة اطلعت عليها بلومبرغ عرض ناقلات عملاقة لتحميل النفط من محطة البصرة العراقية بحلول اليوم الأربعاء.

وحسب بلومبرغ، دخلت 4 ناقلات عملاقة فارغة تملكها سينوكور إلى الخليج العربي منذ توقيع الاتفاق المؤقت الأسبوع الماضي، كما دخلت 3 ناقلات عملاقة أخرى تملكها شركات رئيسية، بما يضيف طاقة نقل لا تقل عن 14 مليون برميل إلى المنطقة.

وتظهر بيانات ملاحة نقلتها أسوشيتد برس أن عشرات السفن تعبر حاليا، مقابل متوسط يومي كان يصل قبل الحرب إلى نحو 100 إلى 130 سفينة.