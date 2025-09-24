تركيا توقع اتفاق استيراد غاز أميركي لمدة 20 عاما

وقّعت شركة الغاز الحكومية التركية بوتاش اتفاقية استيراد غاز طبيعي مسال لمدة 20 عاما مع شركة ميركوريا إنرجي غروب المحدودة، وهي الأكبر حتى الآن ضمن سلسلة من العقود الجديدة.

وذكر وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار -في منشور على موقع إكس- أنه ابتداء من عام 2026، ستستورد شركة بوتاش حوالي 4 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال المُنتَج في الولايات المتحدة إلى سوقها المحلية، إضافة إلى أوروبا وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الذهب يواصل التحليق والنفط يصعد والدولار يتراجع

الذهب يواصل التحليق والنفط يصعد والدولار يتراجع list 2 of 2 ترامب يجدد الضغط على أوروبا لوقف شراء النفط الروسي end of list

تُعادل هذه الكمية نحو 8% من إجمالي الطلب السنوي لتركيا على الغاز، غير أن ذِكر أسواق أخرى يُشير إلى أن جزءا من الإمدادات سيُوجَّه لدعم طموحات بوتاش التجارية الدولية.

وتُعدّ مصر المستورد الوحيد النشط للغاز الطبيعي المسال في شمال أفريقيا، واتفقت تركيا معها مؤخرا على توفير محطة استيراد مؤقتة.

سلسلة اتفاقات

ووقعت شركة بوتاش اتفاقية أولية مع شركة وودسايد إنرجي غروب الأسترالية المحدودة لاستيراد 5.8 مليارات متر مكعب إضافية على مدى 9 سنوات من مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا بالولايات المتحدة، بدءا من عام 2030، وفقا لما ذكره بيرقدار في منشور منفصل.

تُضاف هذه الاتفاقيات إلى سلسلة اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال، التي وقعتها تركيا في مؤتمر غازتك في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار سعيها لتنويع وارداتها بعيدا عن موردي خطوط الأنابيب التقليديين، روسيا وإيران.

وتُعد بوتاش واحدة من بين عديد من شركات الطاقة التي توسّع محفظة الغاز الطبيعي المسال لديها من خلال تأمين الإمدادات قبل فائض العرض العالمي المتوقع أن يبدأ العام المقبل.

وأضاف بيرقدار أن تجارة الغاز ستكون من بين المواضيع التي سيناقشها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب عندما يلتقيان في البيت الأبيض غدا الخميس.