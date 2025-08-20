الخطوط التركية تقترب من الاستحواذ على حصة في إير يوروبا الإسبانية

ذكرت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء، أنها تمت الموافقة على عرضها للاستحواذ على حصة أقلية في شركة إير يوروبا الإسبانية.

وكشفت الخطوط الجوية التركية في يونيو/حزيران أنها تجري محادثات غير ملزمة بشأن استثمار محتمل في شركة إير يوروبا الإسبانية، وأعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها بصدد إعداد عرض ملزم.

وأضافت في بيان إلى منصة الإفصاح العام في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن إير يوروبا قبلت العرض وأن العملية انتقلت الآن إلى مرحلة إعداد مستندات الصفقة وبدء الإجراءات الرسمية المتعلقة بإنهائها.

وذكرت أن الصفقة تتضمن استثمارا قيمته 300 مليون يورو (349.38 مليون دولار) على أن يكون الجزء الأكبر منه على شكل زيادة في رأس المال.

وأوضحت أن النسبة الدقيقة لحصة الأقلية التي ستستحوذ عليها ستُحدد بعد إجراء التعديلات الفنية والمالية عند إتمام الصفقة.

إتمام الصفقة

وتوقعت الخطوط الجوية التركية الانتهاء من العملية من 6 إلى 12 شهرا شريطة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية المعنية.

وقال مسؤول في الشركة، في وقت سابق، إن الدافع الرئيسي للاهتمام بشركة إير يوروبا هو تكامل شبكة رحلاتها مع شبكة الخطوط التركية، إذ تتمتع بحضور قوي في أميركا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية.

يشار إلى أن القيمة السوقية للخطوط الجوية التركية تبلغ قرابة 11 مليار دولار، وهي مملوكة بشكل رئيسي لصندوق الثروة السيادية التركي، تمتلك الناقلة الوطنية 50% من شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك مع لوفتهانزا، وتمتلك 49% من شركة طيران ألبانيا، التي كانت عضوًا مؤسسًا فيها.

وكانت شركتا (إير فرانس-كي إل إم) و(دويتشه لوفتهانزا إيه جي) سعتا للحصول على حصة في إير يوروبا قبل التخلي عن محاولاتهما في الأسابيع الأخيرة.

وسعت شركة (آي إيه جي إس إيه) مرتين لشراء (إير يوروبا)، لكنها تراجعت العام الماضي عن خطة لشراء الشركة مقابل 400 مليون يورو (465.9 مليون دولار) بعد مواجهة معارضة تنظيمية من الاتحاد الأوروبي، ولا تزال مجموعة شركات الطيران، التي تمتلك الخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا، وفويلينغ، تمتلك حصة أقلية بنسبة 20% في شركة الطيران الإسبانية.