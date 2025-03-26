اقتصاد|مصر

اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022

BRUSSELS, BELGIUM - JANUARY 23: Egyptian Minister of International Cooperation Rania Al-Mashat attends an EU-Egypt Association Council in the Europa building, the EU Council headquarter on January 23, 2024 in Brussels, Belgium. Rania Al Mashat is an economist and politician. The Association Council will focus on bilateral relations, including cooperation to enhance stability in Egypt and in the EU including human rights, security, counter-terrorism, and migration as well as cooperation in economic and social issues ranging from investments to environment and energy. The Association Council will also address foreign policy matters, including a number of regional crises. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)
رانيا المشاط: التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر في عام 2024 تجاوز التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة (غيتي)
26/3/2025-|آخر تحديث: 26/3/202502:25 م (توقيت مكة)

أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران).

وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".

الاستثمارات الخاصة

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني، وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.

والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات) لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.

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زاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، في حين انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط إن هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".

وأضافت "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.

نمو القطاعات خلال الربع

  • نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية.
  • نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 ملايين زائر.
  • انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.
  • تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.
المصدر : وكالات

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