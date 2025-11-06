الإغلاق الحكومي يهدد بوقف 10% من حركة الطيران في أميركا

توقعت مصادر أن يأمر وزير النقل الأميركي شون دافي بخفض الحركة الجوية المجدولة 10% في 40 مطارا رئيسيا بداية من يوم الجمعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأجبر الإغلاق الحكومي 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألفا من مسؤولي إدارة أمن النقل على العمل دون أجر، مما أدى إلى تعطيل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية.

وسبق أن حذر دافي يوم الثلاثاء من أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية أسبوعا آخر فقد يؤدي ذلك إلى "فوضى عارمة" ويجبره على إغلاق جزء من المجال الجوي الوطني أمام حركة الطيران، وهي خطوة كبيرة قد تقلب الطيران الأميركي رأسا على عقب.

وحثت شركات الطيران مرارا على إنهاء الإغلاق، ولفتت إلى مخاطر تتعلق بسلامة الطيران.

وانخفضت أسهم شركات الطيران الرئيسية، بما في ذلك يونايتد إيرلاينز وأميركان إيرلاينز بنحو 1%.

تأخيرات

وقدرت إحدى المجموعات بقطاع الطيران أن أكثر من 3.2 ملايين مسافر تأثروا بتأخير أو إلغاء الرحلات الجوية بسبب ارتفاع حالات غياب مراقبي الحركة الجوية منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وعبرت شركات الطيران عن قلقها للمشرعين بشأن تأثير ذلك على عملياتها، وقالت إن الإغلاق لم يؤثر بشكل كبير على أعمالها، لكنها حذرت من أن الحجوزات قد تنخفض إذا استمر الإغلاق. وجرى تأجيل أكثر من 2100 رحلة جوية أمس الأربعاء.

وأول أمس الثلاثاء، قال مدير إدارة الطيران الاتحادية بريان بيدفورد إن 20% إلى 40% من المراقبين في أكبر 30 مطارا تابعا للإدارة تغيبوا عن العمل.

توقف الإعانات الغذائية

في سياق متصل بتأثيرات الإغلاق الحكومي، لجأ عدد متزايد من محدودي الدخل الأميركيين من جملة 42 مليون شخص تأخر حصولهم على إعانات غذائية تكميلية، إلى بنوك الطعام والأقارب.

إعلان

وبالنسبة لكثيرين منهم، جلبت بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حالة من الارتباك والقلق والخيارات المؤلمة مع توقف برنامج المساعدات الغذائية لأول مرة في تاريخه الممتد على مدى 60 عاما.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ستلتزم بأمر المحكمة الاتحادية بتقديم مساعدات جزئية هذا الشهر، لكنها حذرت من أن الأموال قد تستغرق أسابيع للوصول إلى المستفيدين من البرنامج الذي يشار إليه اختصارا بـ"سناب".

وفي الوقت نفسه، يدير المستفيدون ميزانياتهم المحدودة بعناية، ويلجأون إلى مخازن الأغذية، ويضحون ببعض الأشياء في لمحاولة تجاوز هذه الاضطرابات.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن نحو 80% من أسر برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب) تضم طفلا أو شخصا مسنا أو شخصا غير مسن يعاني من الإعاقة.

وللتأهل للحصول على مزايا البرنامج، يجب أن يكون دخل المستفيدين أقل من 130% من مستوى خط الفقر في البلاد، أي 1632 دولارا شهريا للشخص الذي يعيش وحيدا، و2215 دولارا لأسرة مكونة من شخصين في العديد من المناطق.