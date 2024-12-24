تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في تداولات اليوم الثلاثاء، وفق بيانات مصرف سوريا المركزي وبيانات السوق.

وتشير بيانات المصرف المركزي إلى تراجع سعر العملة الأميركية للشراء إلى 14500 ليرة من 14650مسجلة أمس في حين تراجع سعر البيع إلى ليرة 14645 من 14800 ليرة.

وتراجع متوسط سعر اليورو وفق بيانات المركزي من 15358 ليرة أمس إلى 14725 ليرة خلال تعاملات اليوم.

وتشير بيانات موقع الليرة اليوم -الذي يتابع تعاملات السوق الموازية في المركزين الاقتصاديين الرئيسيين في سوريا (دمشق وحلب)- إلى أن سعر الشراء في العاصمة بلغ 13800 تراجعا من 14750 من نهاية تعاملات أمس في حين بلغ سعر البيع 14200 تراجعا من نطاق 14200 و14750.

وأشار الموقع إلى انخفاض أسعار الذهب قليلا إذ سجل "عيار 21" مليونا و59 ألف ليرة للشراء من مليون و131 ألف ليرة أمس.

بعد سقوط النظام السوري

ارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% خلال اليومين التاليين لسقوط نظام بشار الأسد مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية.

وبلغت أسعار الصرف ما بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو فارق كبير بين 20% و50% مقارنة بالسعر الذي سجله الدولار قبيل سقوط النظام.

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وعزا المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين الذين نزحوا إلى الخارج خلال الحرب التي استمرت 13 عاما إلى البلاد وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق.

وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة "دولار" في الأماكن العامة.

ووفقا لوكالات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.