"البخارة" التونسية تفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة عشرة

فاز عرض "البخارة" لمسرح أوبرا تونس بجائزة مهرجان المسرح العربي في دورته الـ15 التي اختتمت أمس الأربعاء في سلطنة عُمان.

العرض الفني الحائز على "التانيت الذهبي" في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، من إنتاج مسرح أوبرا تونس (قطب المسرح والفنون الركحية)، وإخراج الصادق الطرابلسي، الذي يتميز بأسلوبه الإبداعي في تناول القضايا الاجتماعية المعاصرة.

تألق العمل بمشاركة مجموعة من الفنانين، هم رمزي عزيز، ومريم بن حسن، وعلي بن سعيد، وبليغ مكي، وبلال سلاطنية.

ناقش العرض قضية التلوث في مدينة قابس التونسية، متناولا تداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية على المجتمع.

وشارك في المهرجان، الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع مؤسسات عُمانية، 15 عرضا، منها 11 عرضا ضمن المسار التنافسي و4 عروض ضمن المسار غير التنافسي.

وأعلنت لجنة التحكيم، في بيانها الختامي اختيارها 5 عروض متنافسة ضمن قائمة مختصرة قبل أن تختار العرض الفائز.

وفي إشارة إلى الملامح الجديدة في هذه الدورة، قال رئيس لجنة التحكيم، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، إن: "10 عروض في المهرجان لمخرجين شباب، قدموا جميعا رؤى جديدة وجماليات تنحو نحو توظيف التكنولوجيا الجديدة والرقمنة".

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كما لاحظت اللجنة وجود 6 عروض بتوقيع مبدعات عربيات من أجيال مختلفة، تناولت أعمالهن قضايا معاصرة تهم مجتمعاتنا، وتلمست مكامن الأمل والألم فيها، وأكدت اللجنة أنها تعتبر كل من تأهل للمشاركة في المهرجان فائزا، وثمّنت جهود المسرحيين العُمانيين الذين رسموا صورة بهية وكريمة لعُمان ومسرحييها.

وفي الختام، أعلن الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله إقامة الدورة القادمة عام 2026 في العاصمة المصرية القاهرة.

نبذة عن المهرجان

جدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يعد واحدا من أبرز المهرجانات المسرحية في المنطقة، إذ يجمع نخبة من الفنانين والمخرجين المسرحيين من مختلف الأقطار العربية.

وتنظم المهرجان الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع المؤسسات والجهات الرسمية في الدولة المضيفة.

وفي ختام كل دورة من دورات المهرجان، فإن الجائزة تُمنح لتكريم الأعمال المسرحية المتميزة في العالم العربي.