هل ينجح برنامج ميغان ماركل على نتفليكس في تحسين صورتها؟

تستعد ميغان ماركل لإطلاق برنامجها المنتظر على منصة نتفليكس في 15 يناير/كانون الثاني، ولكن هل سيغير هذا العرض صورتها المعروفة "بالدوقة الصعبة"؟

كانت الرمزية التي اختارتها ميغان ماركل لعودتها اللافتة إلى إنستغرام في يوم رأس السنة واضحة للغاية، قبل يوم واحد من إعلانها عن برنامجها الجديد على نتفليكس.

في مقطع فيديو أبيض وأسود كلاسيكي، يُقال إن الأمير هاري هو من صوّره، تظهر دوقة ساسكس حافية القدمين وترتدي قميصًا أبيض فضفاضًا وسروالا أبيض. تجري باتجاه أمواج المحيط الهادي بالقرب من منزلها في مونتيسيتو في يوم شتوي، وهي تضحك بمرح أثناء كتابة كلمة "2025" بخطها المشهور في الرمال.

صورة الملف الشخصي الجديدة على إنستغرام تُظهرها في لقطة أخرى على شاطئ مشمس، مرتدية فستانًا قطنيا بسيطا باللون الأبيض، ومبتسمة وهي ترتدي قلادة ألماسية بسيطة، تُقدر قيمتها بـ15 ألف دولار، وفقًا لصحيفة ديلي ميل. وبعد يوم من إطلاق حساب @meghan، جمع الحساب 830 ألف متابع.

جاء إعلان ميغان يوم الخميس عن إطلاق برنامجها الجديد على نتفليكس في 15 يناير/كانون الثاني بعد عودتها إلى منصة إنستغرام.

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بعنوان "مع الحب، ميغان"، يعرض إعلان البرنامج مشاهد لها وهي تطبخ وتزرع الزهور وتقدم الكعك. الأمير هاري يظهر بشكل مقتضب في الإعلان الذي يضم ضيوفا مشاهير مثل ميندي كالينج والطاهي روي تشوي وشخصيات بارزة من منطقة الخليج مثل أليس ووترز ومؤسسة تاتشا، فيكي تساي.

أوضح خبراء العلاقات العامة أن الصور المستوحاة من المحيط وملابسها البيضاء تعبر عن رغبة في بداية جديدة مجازية لعام 2025 بعد سنوات صعبة على صورتها العامة.

ووصف مارك بوركوفسكي، خبير العلاقات العامة البارز في المملكة المتحدة، لصحيفة ديلي ميل، الملابس البيضاء بأنها "تصرخ بالنقاء، بينما الرقم 2025 المكتوب في الرمال يعمل كطابع زمني حرفي ومجازي لبداية جديدة".

وأضاف بوركوفسكي "لقد اختارت ميغان نموذج الأداء الفني الغامض الكلاسيكي في منشورها على إنستغرام. إنه مثال في العلاقات العامة لشخص يشير إلى حقبة جديدة مصممة لإثارة الفضول والغموض والسيطرة في الوقت ذاته".

وعلى غرار أسلوب المؤثرين، يمكن لميغان استخدام حسابها على إنستغرام لتحقيق دخل، حيث يمكن أن تدفع الشركات ما يصل إلى مليون دولار للإعلان في منشور واحد، وفقًا لتقرير ديلي ميل. وقال خبير العلاقات العامة إريك شيفر للصحيفة "لا يوجد سبب يمنع ميغان من تحقيق مثل هذه الأجور".

كان العام الماضي صعبا على علامة ميغان التجارية، فقد واجهت تقارير قاسية في صناعة الترفيه بشأن رواتب الموظفين، كما تعرضت لاتهامات متجددة في هوليود ريبورتر وديلي بيست بأنها "الدوقة الصعبة"، وبأنها "رئيسة شيطانية"، و"صعبة للغاية للعمل معها". ففي الخريف، صرحت المحررة الشهيرة تينا براون بأن ميغان "تتمتع بأسوأ حس للحكم في العالم"، بينما انتقد النقاد الإعلاميون بشدة مسلسلها "بولو" (Polo) على نتفليكس ووصفوه "بغير الواقعي" كونه يتناول رياضة النخبة للأثرياء المترفين، وقد شاركت في إنتاجه مع الأمير هاري.

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قد يسهم برنامج ميغان الجديد على نتفليكس في تحسين صورتها بعد الانتقادات التي تلقتها عن "بولو"، خصوصا مع تعهدها المرح بأن "هدفنا ليس السعي إلى الكمال، بل السعي إلى الفرح".

ذكرت نيويورك بوست أن عودة ميغان إلى إنستغرام قد تكون وسيلة لاستعادة السيطرة على السرد المحيط بصورتها العامة. وقالت صحيفة "ديدلاين" إن حسابها الجديد يسمح لها بمواجهة المنتقدين عبر الإنترنت الذين جعلوها وهاري يتركان وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020. واللافت أن ميغان لا تسمح بالتعليق على منشورها الجديد على الشاطئ.

عندما كانت ميغان ممثلة تلفزيونية في هوليود كانت مستخدمة نشطة لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدارت مدونة أسلوب الحياة الخاصة بها "ذا تيغ" (The Tig) التي وصفت بأنها "وجهة للأذواق المميزة، لأولئك الذين لديهم شغف بالطعام والسفر والموضة والجمال". أغلقت ميغان مدونتها في عام 2018، قبل زواجها بالأمير هاري وانضمامها إلى العائلة الملكية البريطانية.

وللترويج لعملهما كزوجين ملكيين، أطلقت ميغان وهاري حسابهما الشهير "ساسكس رويال" (Sussex Royal) على إنستغرام في أبريل/نيسان 2019. وحطم الحساب رقما قياسيا بحصوله على مليون متابع خلال 6 ساعات من إطلاقه.

لكن الزوجين أوقفا استخدام حساب "ساسكس رويال" في عام 2020 عندما تخلّيا عن واجباتهما الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

أبدت ميغان ترددا في العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب "الإساءة عبر الإنترنت التي لا تُحتمل تقريبًا"، وفقًا لتقرير ديدلاين. كذلك حثت هي وهاري منصات التواصل الاجتماعي على تعزيز سياسات مراقبة المحتوى، مشيرين إلى أن بعض التطبيقات قد تضرّ بالصحة النفسية للشباب.

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وقبل عامين، ألمحت ميغان إلى إمكانية عودتها إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال مقابلة مع مجلة نيويورك ماغازين، قائلة للصحفية "هل تريدين معرفة سر؟ أنا أعود إلى إنستغرام".

مرّت نحو سنتين قبل أن تطلق ميغان حسابا على إنستغرام لعلامتها التجارية المقترحة "أميركان ريفييرا أورشارد" باستخدام شعار العلامة، عرضت لمحة عن جماليات الساحل الفاخر لوسط كاليفورنيا من خلال مواضيع تتعلق بـ"العائلة، والطهو، والاستضافة، وديكور المنزل"، وفقًا لتقرير مجلة إيل. بعد ذلك بوقت قصير، نشرت بعض صديقاتها المشهورات صورا على حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أنهن تلقين عبوات محدودة الإصدار من مربى الفراولة الخاص بـ"أميركان ريفييرا أورشارد".

لم يتضح بعد ما إذا كانت منتجات تلك العلامة التجارية ستظهر في السلسلة الجديدة على نتفليكس. ويظهر الإعلان ميغان وهي تضع ملصقًا على جرة من كريمة الليمون، لكن الملصق ليس خاصا بعلامتها التجارية.