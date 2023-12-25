القسام تقصف حشود الاحتلال الراجلة بقطاع غزة

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لقطات من قصف مفارز الهاون لحشود جيش الاحتلال الراجلة في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.