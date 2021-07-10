البث الحي
02:19

لبنان.. انهيار غير مسبوق للعملة وتدهور في الاقتصاد

سجّلت الليرة اللبنانية انهيارا غير مسبوق أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 19 ألف ليرة. وبالتزامن مع هذا الانخفاض التاريخي لسعر العملة المحلية نفّذ الصيادلة في لبنان إضرابا مفتوحاً.
9/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وصفة بسيطة لتحضير دبس الرمان على الطريقة التقليدية

02:20
(الجزيرة)

ميكانيكي جزائري يهوى جمع السيارات الكلاسيكية القديمة

01:58
(الجزيرة)

تداعيات انفصال جنوب السودان عن شماله وانعكاسه على مواطني الدولتين

02:35
(الجزيرة)

عودة الروح لملعب ويمبلي بعد توافد الجماهير لحضور مباريات بطولة أوروبا

01:50
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وصفة بسيطة لتحضير دبس الرمان على الطريقة التقليدية

02:20
(الجزيرة)

ميكانيكي جزائري يهوى جمع السيارات الكلاسيكية القديمة

01:58
(الجزيرة)

تداعيات انفصال جنوب السودان عن شماله وانعكاسه على مواطني الدولتين

02:35
(الجزيرة)

عودة الروح لملعب ويمبلي بعد توافد الجماهير لحضور مباريات بطولة أوروبا

01:50
المزيد من التقارير الإخبارية

وصفة بسيطة لتحضير دبس الرمان على الطريقة التقليدية

(الجزيرة)

ميكانيكي جزائري يهوى جمع السيارات الكلاسيكية القديمة

(الجزيرة)

تداعيات انفصال جنوب السودان عن شماله وانعكاسه على مواطني الدولتين

(الجزيرة)

عودة الروح لملعب ويمبلي بعد توافد الجماهير لحضور مباريات بطولة أوروبا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على أهم الشركات والدول التي تمول سد النهضة

سينفصل زوجك عنك قريبا بنسبة 90% إذا لاحظت عليه هذه السلوكيات

أغلب الأزواج التعيسين نشؤوا في أسر فقيرة عاطفيا (بكسلز)

بكلمات مؤثرة داخل البرلمان.. نائبة بريطانية تطالب بتجريم الإساءة للنبي الكريم محمد

النائبة البريطانية ناز شاه تعتبر من متحدثي الصف الأول في حزب العمال (مواقع التواصل)

8 مشاهير عانوا من الإفلاس بعد أن بلغوا قمّة الثراء

الممثل نيكولاس كيدج طاردته مصلحة الضرائب لعدم تسديد 6.2 ملايين دولار (مواقع التواصل)