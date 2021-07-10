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لبنان.. انهيار غير مسبوق للعملة وتدهور في الاقتصاد

سجّلت الليرة اللبنانية انهيارا غير مسبوق أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 19 ألف ليرة. وبالتزامن مع هذا الانخفاض التاريخي لسعر العملة المحلية نفّذ الصيادلة في لبنان إضرابا مفتوحاً.

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