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الجهات المسؤولة عن قناة السويس.. جنوح سفينة "إيفر غيفن" حادث استثنائي

اعتبرت الجهات المسؤولة على قناة السويس حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” حادثا استثنائيا، فالقناة عبرتها العام الماضي أكثر من 18 ألف سفينة دون حدوث أي مشاكل.