شاهد.. سبب اشتباك غولر ولامين جمال في مباراة تركيا وإسبانيا

شهدت مباراة تركيا وضيفتها إسبانيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، اشتباكا بين أردا غولر نجم ريال مدريد ولامين جمال جوهرة برشلونة.

وعاد المنتخب الإسباني من ملعب قونيا بانتصار عريض على مضيفه التركي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وحدثت اللقطة بالشوط الثاني في ظل التفوّق الكاسح للمنتخب الضيف، بعد أن احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر خطأ لصالح تركيا فأراد غولر تنفيذه بسرعة، لكن جمال لم يسمح بذلك فوقف أمام الكرة ومنعه من لعبها مما أغضب اللاعب التركي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر.. المغرب ضد زامبيا في تصفيات مونديال 2026

مباشر.. المغرب ضد زامبيا في تصفيات مونديال 2026 list 2 of 2 محرز يرد على منتقديه بعد أدائه المتواضع أمام بوتسوانا end of list

وأبدى غولر ردة فعل مفاجئة حسب تعبير صحيفة "فاناتيك" التركية، إذ دفع جمال في صدره، لكن الأخير لم يبتعد، فجذبه التركي من جديد ليطلق الإسباني ابتسامة وُصفت بأنها "ساخرة".

وقالت الصحيفة إن الأمر تطور إلى "احتكاك مباشر بين اللاعبين في لقطة لم تغب عن أعين لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا".

وداخل الملعب، كشفت الأرقام والاحصائيات عن تفوق جمال بشكل واضح على غولر، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عاما.

وقدّم جمال تمريرتين حاسمتين، وساهم في 3 فرص أخرى كادت أن تؤدي إلى أهداف، ونجح في 8 مراوغات من أصل 10، وسدّد أكثر من مرة على المرمى، وفقد الكرة 4 مرات من أصل 16.

وعلى الجهة المقابلة، لم يطلق غولر أي تسديدة على المرمى الإسباني، وساهم في فرصة خطيرة وحيدة، وأرسل عرضية وحيدة ناجحة من أصل 5 وفقد الكرة 17 مرة.