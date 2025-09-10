شاهد.. رانجنيك مدرب النمسا يخرج من الملعب بدراجة

خرج الألماني رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا من أرضية الملعب بين شوطي مباراة فريقه ضد نظيره من البوسنة والهرسك بطريقة غريبة أثارت الكثير من التساؤلات.

وقاد رانجنيك أمس المنتخب النمساوي لتحقيق انتصار صعب على أرض البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1، ضمن مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبعد صافرة نهاية الشوط الأول توجه رانجنيك من مقاعد البدلاء إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بواسطة دراجة كهربائية، عبر من خلالها أرضية ملعب ستاديون بيلينو بوليي الذي استضاف المباراة.

وشوهد رانجنيك في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاوز جميع اللاعبين قبل أن يترجّل عن الدراجة عند مدخل النفق مباشرة، في وقت كان فيه نظيره سيرجي بارباريتش مدرب البوسنة والهرسك يسير على قدميه ويلقي التحية على الجماهير المحلية.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذا المشهد "الغريب" له تفسير وسبب "وجيه" يتعلق بالحالة الصحية للمدرب الألماني، مشيرة إلى أن رانجنيك كان قد خضع لجراحة طارئة في كاحله الصيف الماضي.

ورغم أن الجراحة كانت ناجحة، لكن المدرب الألماني أُصيب بعدوى تطلّبت إعادة إدخاله المستشفى وإجراء جراحة إضافية.

ولا يزال رانجنيك البالغ من العمر 67 عاما، يعاني من آثار هذه الأزمة ويسعى إلى تقليل عدد خطواته قدر الإمكان.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات، حاصدا العلامة الكاملة، ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك الذي خاض مباراة أكثر.

ويتبقى أمام النمسا 4 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث سيواجه سان مارينو ورومانيا يومي 9 و12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وقبرص والبوسنة والهرسك يومي 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.