شاهد.. الهلال يفشل في تجاوز فلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية

فشل فريق الهلال السعودي في تجاوز عقبة فلومينينسي البرازيلي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، بالخسارة أمامه بنتيجة 2-1.

ولم يكن فلومينينسي بقوة مانشستر سيتي أو ريال مدريد، لذلك كان الهلال أكثر استحواذا على الكرة وخلق فرصا كثيرة، لكن الفريق البرازيلي خطف هدف الفوز وأكمل مشواره نحو المربع الذهبي.

عادل خلو المحلل الرياضي للجزيرة نت يقربنا أكثر من فهم أسباب خسارة الهلال وإقصائه.