ما الأسباب الفنية لتأهل العراق والسعودية وعمان للملحق المؤهل لمونديال 2026؟
انتهت مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بنتائج مثيرة حسمت بطاقات التأهل للمونديال.
وتأهل منتخب عمان للملحق المؤهل لمونديال 2026 بتعادل مثير 1-1 أمام فلسطين، وجاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة للمباراة التي أقيمت بالأردن.
وتأهلت السعودية أيضا للملحق، بعد خسارتها بطاقة التأهل المباشر لمصلحة أستراليا التي فازت على "الأخضر" 2-1 في عقر داره.
أما العراق فقط حقق فوزا معنويا 1-0 على الأردن يسمح له بخوض ملحق التأهل بشكل أفضل.
المعلق والمحلل الرياضي عادل خلو، يقدم قراءة فنية سريعة للمباريات الثلاث.
11/6/2025-|آخر تحديث: 11:30 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة