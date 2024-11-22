أعلنت شركة واتساب إطلاق ميزة التفريغ الصوتي للرسائل النصية، وصرحت بأن هذه الميزة ستكون مفيدة في أثناء التنقل أو عند الوجود في مكان صاخب، حيث لا يمكن سماع الرسائل الصوتية، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وقد أُعلن عن ميزة مماثلة العام الماضي لتطبيق الرسائل من آبل وجاءت مع تحديث "آي أو إس 17" (iOS 17)، ومن المعروف أن تطبيق رسائل آبل هو أحد المنافسين الرئيسيين لواتساب.

وميزة واتساب الجديدة ستسمح بتفريغ الرسائل الصوتية في المحادثة إلى نص لمساعدة المستخدمين على إكمال محادثاتهم في ظروف لا يمكنهم فيها الاستماع للتسجيلات الصوتية، وتدعي واتساب أن النصوص المُفرغة لا يمكن لأي شخص آخر قراءتها مما يحافظ على خصوصية المستخدمين.

ويمكن العثور على ميزة التفريغ الصوتي للرسائل النصية في إعدادات واتساب في قسم "الدردشات"، حيث سيوجد خيار "نصوص الرسائل الصوتية" يمكن تفعليه أو إيقافه بسهولة، كما يتوفر خيار لتحديد لغة النص المراد تفريغه.

ولتفريغ الرسالة الصوتية في المحادثة، يجب الضغط مطولا على الرسالة الصوتية، ثم النقر على خيار "كتابة النص"، وتجدر الملاحظة أن الميزة لن تقوم بتحويل كل الرسالة إلى نص بشكل تلقائي، وفقا لتيك كرانش.

وتقول واتساب إنها ستطرح ميزة نصوص الرسائل الصوتية على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة مع بعض اللغات، وستعتمد على نظام التشغيل المتوفر لدى المستخدم.

فمثلا في أجهزة آيفون إذا كان نظام التشغيل "آي أو إس 16″، فإن اللغات المدعومة ستكون الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والتركية والصينية. بينما إذا كان نظام التشغيل "آي أو إس 17" أو أعلى فستدعم لغات أكثر، ومن بينها الدانماركية والفنلندية والماليزية والنرويجية والهولندية والسويدية والعبرية والتايلندية.

وبالنسبة لمستخدمي أجهزة أندرويد، فيمكنهم الوصول إلى النصوص المرسلة باللغات الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية فقط.