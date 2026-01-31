مباشر مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

مباشر، مباراة الجيش الملكي المغربي ضد شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2025-2026.

يحتضن الملعب الأولمبي بالرباط المواجهة التي تنطلق الساعة تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر.

مباشر مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تغطية مباشرة لأهم أحداث مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الجيش الملكي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين متساويا مع شبيبة القبائل يعني أنه لا بديل عن الفوز خيارا وحيدا للحفاظ على آمال التأهل لربع النهائي.

يبحث فريقا الجيش الملكي وشبيبة القبائل عن تحقيق انتصارهما الأول في المجموعة، عندما يلتقيان في العاصمة المغربية الرباط، حيث يأملان في تعويض نتائجهما المخيبة في الجولات الثلاث الأولى.

وكان الفريقان تعادلا دون أهداف في الجزائر يوم السبت الماضي، حيث تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم على مدى الـ90 دقيقة، مما أضعف آمالهما في الاستمرار بالمسابقة.