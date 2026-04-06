الجزائريان بن طالب وماندي ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي

بصم الثنائي الدولي الجزائري، نبيل بن طالب وعيسى مندي، على ظهور استثنائي في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، بعدما اختير كلاهما ضمن "تشكيلة الأسبوع" المثالية، إثر الأداء البطولي الذي قدماه في "ديربي الشمال" وقيادة فريقهما ليل للفوز على لانس بثلاثية نظيفة.

جدار دفاعي وإبداع في الوسط

وفرض عيسى مندي نفسه كأحد أبرز المدافعين في هذه الجولة بفضل تدخلاته الحاسمة وهدوئه في بناء اللعب من الخلف، مؤكداً استعادته لكامل مستوياته التنافسية.

وفي قلب المعركة بوسط الميدان، كان نبيل بن طالب "المهندس" الحقيقي لانتصار ليل، حيث أحكم قبضته على منطقة العمليات بفضل دقة تمريراته وقدرته العالية على استعادة الكرات، مما جعله القطعة التي لا غنى عنها في حسابات المدرب باولو فونسيكا

وحظي ليل بالتمثيل الأكبر في التشكيلة المثالية بوجود ثلاثة لاعبين، حيث انضم للثنائي الجزائري الموهبة الشابة ماتياس فرنانديز باردو، الذي تألق بدوره بهدف وتمريرة حاسمة في موقعة السبت.

هجوم ناري بقيادة ديمبيلي وبالوغون

وعلى صعيد بقية الأسماء في تشكيلة الجولة، حجز الفرنسي عثمان ديمبيلي مكانه بجدارة بعد تسجيله ثنائية في شباك تولوز قادت باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته، بينما برز الأمريكي فولارين بالوغون كعنصر حاسم في قمة موناكو ومارسيليا بتسجيله هدف الفوز

التشكيلة المثالية:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي (موناكو) – تصديات حاسمة أمام مارسيليا.

الدفاع: عيسى مندي (ليل) – أداء دفاعي صلب في الديربي.

الدفاع: ماريوس لوير (أنجيه) – صخرة دفاعية شابة أمام ليون.

الظهير الأيمن: غويلا دويه (ستراسبورغ) – تمريرة حاسمة وأداء هجومي لافت.

الظهير الأيسر: كوينتين ميرلين (مارسيليا/نانت سابقاً) – الذي كان "لا يقهر" في هذه الجولة.

وسط الميدان: نبيل بن طالب (ليل) – ضابط إيقاع المباراة بامتياز.

وسط الميدان: سمير المرابط (ستراسبورغ) – سجل هدفه الأول في "الليغ 1".

جناح هجومي: ماتياس فرنانديز باردو (ليل) – نجم صاعد ساهم بهدف وصناعة.

جناح هجومي: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – صاحب الثنائية في مرمى تولوز.

هجوم: فولارين بالوغون (موناكو) – حسم النقاط الثلاث في قمة "الفيلودروم".

هجوم: إستيبان ليبول (رين) – اعتلى صدارة الهدافين بثنائيته في مرمى بريست.