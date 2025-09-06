شاهد.. البرازيلي رافينيا يتهم ديزني بالعنصرية بعد موقف صادم مع طفله

عبّر الدولي البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة عن غضبه الشديد بسبب تعرّض طفله البالغ من العمر عامين لحادثة اعتبرها عنصرية في إحدى مدن الألعاب الترفيهية.

ونشر رافينيا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه إحدى الدُمى وهي تعانق الأطفال من ذوي البشرة البيضاء، في وقت تم فيه تجاهل ابنه غايل، الأمر الذي فجّر غضب اللاعب.

🚨 Raphinha dénonce un acte raciste à Disneyland Paris 🤬 « Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas… Vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça. » pic.twitter.com/Miu6pMrUhC — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) September 5, 2025

وظهر نجل رافينيا وهو يفتح ذراعيه منتظرا عناقا من أحد الموظفين المتنكرين بزي شخصية "تيكو وتيك"، لكن تم تجاهله تماما مقارنة ببقية الأطفال الذين حظوا باهتمام.

وشارك رافينيا منشورا غاضبا عبر حسابه في "إنستغرام" اتهم فيه الموظف الذي يعمل في مدينة "ديزني لاند باريس" في فرنسا بالعنصرية.

وكتب رافينيا "موظفوكم عار. لا ينبغي أن تعاملوا الناس هكذا خاصة الأطفال. مهمتكم تكمن في إسعاد الأطفال لا تجاهلهم".

وأضاف "الأفضل أن أقول هذا تجاهل على أن أستخدم كلمة أخرى أقسى، أنتم عار. أفهم إرهاق من يعمل في هذا المجال، لكن لماذا عانق الأطفال البيض بينما لم يحتضن ابني؟"، في إشارة واضحة لاتهامه للموظف بالعنصرية.

وزاد لاعب برشلونة "أنا أكرهكم (موظفي المدينة الترفيهية)، كل ما أراد ابني هو أن يقول مرحبا ويحصل على عناق، لحسن حظكم أنه لا يزال صغيرا ولا يفهم".

وختم رافينيا "ديزني، هذا الموظف وصمة عار، هذا الموظف أحمق".

وبعد نشر مقطع الفيديو، انهالت التعليقات الغاضبة على الحساب الرسمي "لديزني لاند باريس" على إنستغرام وفق ما ذكر موقع "لانس" البرازيلي.

إعلان

وأوضح الموقع أن مقطع الفيديو تم تصويره بواسطة ناتاليا بيلولي زوجة رافينيا، في وقت يوجد فيه اللاعب مع منتخب بلاده لخوض مباراتين في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

يُذكر أن رافينيا رُزق بابنه غايل في مايو/أيار 2023 من زوجته بيلولي، التي كشفت أن ابنهما تعرّض لعبارات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطلع العام الجاري.

وشارك رافينيا فجر الجمعة أساسيا في المباراة التي جرت على ملعب ماراكانا الشهير وفاز فيها المنتخب البرازيلي على نظيره التشيلي بنتيجة 3-0 في الجولة الـ17 من التصفيات المونديالية.

ويستعد راقصو السامبا بقيادة مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات، عندما يحل الفريق ضيفا على بوليفيا منتصف الأسبوع الجاري.