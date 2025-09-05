تايسون ضد مايويذر.. موعد نزال بطلي العالم السابقين في الملاكمة

من المقرر أن يلتقي بطلا العالم السابقين في الملاكمة مايك تايسون وفلويد مايويذر على الحلبة في نزال من المفترض أن يكون استعراضيا بين الملاكمين المخضرمين.

وأعلنت شركة إنتاج الملاكمة "سي إس آي سبورتس" -أمس الخميس- عن النزال بين تايسون -الذي يبلغ الستين من عمره العام المقبل- ومايويذر (48 عاما).

ولم تحدد الشركة مكان النزال أو أي تفاصيل أخرى، باستثناء أنه سيقام مطلع عام 2026.

ولكن الشركة المختصة بإنتاج نزالات الملاكمة المباشرة والحية، ستطلق شراكة للبث الإعلامي لهذا الحدث الكبير والمنتظر.

وقال الأمريكي تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي خسر بالنقاط أمام مواطنه جيك بول في نزال من 8 جولات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن "هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم".

ودخلت رياضة الملاكمة حقبة جديدة من التقلبات، فيما سيكون هذا النزال هو الأكثر تقلبا.

وأكد تايسون: "ما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقا. سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على العقد من أجل إقامة هذه المواجهة".

وفاز مايويذر بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، ولم يتكبد أي خسارة خلال مسيرته التي امتدت لخمسين نزالا، والتي انتهت بانتصار على نجم فنون القتال المختلطة كونور مكغريغور في 27 أغسطس/أب 2017.

وقال مايويذر إنه "أمارس هذه الرياضة منذ 30 عاما، ولم يتمكن أي ملاكم آخر من الفوز علي".

وشدد الملاكم الأمريكي أنه "تعلمون أنني إذا كنت أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطوريا. أنا الأفضل في عالم الملاكمة".

وختم مايويذر "ستلبي هذه المباراة الاستعراضية رغبة الجماهير".