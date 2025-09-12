رياضة|بطولات أوروبية|الأرجنتين

المهاجمون الأكثر تسجيلا للأهداف قبل سن 21 عاما

اغويرو ورونالدو وهالاند
من اليمين: الأرجنتيني أغويرو والبرازيلي رونالدو والنرويجي هالاند (الفرنسية)
في عالم كرة القدم، قليلون استطاعوا فرض أنفسهم في سن مبكرة، لكن هناك أسماء استثنائية تركت بصمة قوية قبل أن تبلغ حتى عامها الـ21، لا سيما في مركز الهجوم.

لم يكتفِ هؤلاء اللاعبون بالظهور المبكر، بل نجحوا في تسجيل أرقام تهديفية مذهلة، جعلتهم حديث الجماهير والنقاد على حد سواء.

وفيما يلي قائمة بأبرز 5 لاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف قبل بلوغهم 21 عاما.

5- سيرجيو أغويرو – 84 هدفا في 213 مباراة

دخل أغويرو عالم النجومية مبكرا مع إنديبندينتي الأرجنتيني، حيث شارك لأول مرة بعمر 15 عاما فقط، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري المحلي.

Manchester City v Everton - Premier League MANCHESTER, ENGLAND - MAY 23: Sergio Aguero of Manchester City celebrates after scoring his team's fifth goal during the Premier League match between Manchester City and Everton at Etihad Stadium on May 23, 2021 in Manchester, England. A limited number of fans will be allowed into Premier League stadiums as Coronavirus restrictions begin to ease in the UK. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
أغويرو أكمل تألقه مع مانشستر سيتي بعد بدايته المذهلة مع إندبندينتي وأتلتيكو مدريد (غيتي)

انتقاله إلى أتلتيكو مدريد فتح له أبواب أوروبا، حيث واصل هز الشباك بثبات، ليصل رصيده عند سن الـ21 إلى 84 هدفا في 213 مباراة، ممهدا الطريق لمسيرة تاريخية مع مانشستر سيتي لاحقا.

4- كيليان مبابي – 116 هدفا في 199 مباراة

الفتى الفرنسي الذهبي انطلق بسرعة الصاروخ مع موناكو قبل أن يخطفه باريس سان جيرمان، وهناك أصبح أيقونة العصر الحديث.

Soccer Football - Monaco v Stoke - Pre Season Friendly - Monaco - July 15, 2017 Monaco's Kylian Mbappe REUTERS/Pierre Albouy
مبابي تألق مع موناكو في بداية مسيرته الكروية (رويترز)

قبل أن يحتفل بعيد ميلاده الـ21، كان مبابي قد سجل 116 هدفا، متوجا بلقب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، ما جعله أحد أكثر اللاعبين تتويجا في سن مبكرة.

3- إيرلينغ هالاند – 118 هدفا في 168 مباراة

القاطرة النرويجية إيرلينغ هالاند أدهش العالم بقدراته التهديفية الخيالية منذ بداياته مع سالزبورغ، وصولا إلى بوروسيا دورتموند.

Bundesliga - Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin
هالاند سجل 118 هدفا قبل بلوغ 21 عاما (رويترز)

معدل أهداف هالاند كان مذهلا، حيث تجاوز هدفا في كل مباراة تقريبا، وقبل أن يبلغ 21 عاما، كان في جعبته 118 هدفا، مؤكدا أنه مهاجم المستقبل بلا منازع.

2- نيمار – 140 هدفا في 220 مباراة

النجم البرازيلي نيمار ظهر كموهبة خارقة مع سانتوس، حيث سيطر على الملاعب المحلية والدولية في سن مبكرة. قدراته الفنية جعلته لاعبا مختلفا، وأرقامه التهديفية وضعت اسمه بين الكبار منذ البداية.

BARCELONA, SPAIN - MAY 06: Neymar of FC Barcelona celebrates after scoring his team's opening goal during of the La Liga match between FC Barcelona and Villarreal CF at Camp Nou stadium on May 6, 2017 in Barcelona, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
نيمار بدأ رحلة التألق في الملاعب الأوروبية مع برشلونة (الفرنسية)

قبل بلوغه 21 عاما، سجل نيمار 140 هدفا في 220 مباراة، لينتقل بعدها إلى برشلونة ويبدأ مرحلة جديدة من المجد.

1- رونالدو نازاريو – 167 هدفا في 185 مباراة

"الظاهرة" رونالدو كان حالة استثنائية بكل المقاييس. بدأ مسيرته في كروزيرو قبل أن يسطع نجمه في آيندهوفن ثم برشلونة، حيث سجل أهدافا بغزارة وبمعدل لا يُصدق.

I44-19980426-TURIN: Brazilian player Ronaldo of Inter Milan looks dejected after his team was defeated by Serie A championship challenger Juventus Turin 1-0 at Stadio delle Alpi in Turin, 26 April. Juventus is now four points ahead of Internazionale at the top of the tables. EPA
الظاهرة رونالدو تألق مع إنتر ميلان بعد بداية نارية في أوروبا مع آيندهوفن وبرشلونة (وكالة الأنباء الأوروبية)

قبل بلوغه الـ21، كان قد سجل 167 هدفا في 185 مباراة، ليصبح المهاجم الشاب الأكثر فتكا في التاريخ ويؤسس لمسيرة جعلته أسطورة اللعبة.

