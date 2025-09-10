خطأ بالترجمة يسبب أزمة لإنتر ميلان ومهاجمه مارتينيز

أفادت تقارير صحيفة أن المكتب الإعلامي لإنتر ميلان شعر بالإحباط بعد خطأ من إحدى وسائل الإعلام الفرنسية في نص مقابلة مع قائد "النيراتزوري" لاوتارو مارتينيز.

وأوضح النادي الإيطالي أن لديه بعض المشاكل بشأن مقابلة مهاجمه مارتينيز مع مجلة "فرانس فوتبول" التي نُشرت أمس السبت.

وأجرى اللاعب مؤخرا حوارا مع المجلة الفرنسية تطرق خلاله إلى عدد من المواضيع، منها نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، ورحيل سيموني إنزاغي عن تدريب "النيراتزوري" وترشيحه لجائزة الكرة الذهبية.

وورد خطأ في النص عندما كان مارتينيز يناقش هزيمة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وما تلاه من رحيل إنزاغي نحو نادي الهلال السعودي.

وتوج سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوز على إنتر ميلان بخماسية.

وقال مارتينيز "لم يخبرنا المدرب أبدا أنه تلقى عرضا أو أنه سيغادر. لذلك كنا بعيدين كل البعد عن كل الشائعات، وركزنا على أهدافنا".

غير أن المقال الأصلي -الذي نشرته "فرانس فوتبول"- أسقط عن طريق الخطأ نفي اللاعب بوصول عرض لإنزاغي واستعداداه للرحيل، مما قلب المعنى تماما وأوحى بعكس ما صرّح به.

ووفقًا لتحديثات صحيفة "كورييري ديلو سبورت" تسبب هذا الخطأ في إحباط بين صفوف "النيراتزوري" وحثّ المكتب الإعلامي للنادي -حسبما ورد- على نشر تصحيح.

كما ورد أن مارتينيز نفسه طلب تعديل الاقتباس.

وأفادت الصحيفة أن إنزاغي لم يتوصل إلى اتفاق مع الهلال عندما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وتعتقد بشدة أن هذا لم يكن له أي تأثير على النتيجة الحاسمة ضد سان جيرمان.

وكان الهلال أعلن في الخامس من يونيو/حزيران الماضي تعاقده مع إنزاغي خلفا للبرتغالي خورخي جيسوس.

وحاول مارتينيز -في مقابلته- الإشارة إلى الأمر نفسه، كاشفا أن اللاعبين كانوا "غافلين" عما كان يجري خلف الكواليس.

وقد أخطأت "فرانس فوتبول" في ترجمة الاقتباسات من الإسبانية، حيث ذكرت "في تلك المرحلة، أبلغنا المدرب بتلقيه عرضا وبأنه سيغادر. لذلك تجاهلنا تلك الشائعات، وركزنا على جميع أهدافنا".

وتواصل إنتر مع المجلة وطلب منهم تغيير الترجمة لتعكس ما حدث بشكل أفضل، وحُذفت كلمة "أبدا" من الترجمة، وأضافها الفريق الإعلامي في إنتر إلى النص المنشور.