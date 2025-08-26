فليك مدرب برشلونة يقر بأنه أخطأ بحق تير شتيغن

اعترف الألماني هانزي فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني، بالخطأ فيما يخص القرار بشأن الجدل المثار حول إصابة مواطنه مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى الفريق وقائده.

وقال فليك -في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية- إنه "سواء سارت الأمور بسلاسة فيما يخص عملية التواصل، فأنا أعتقد أن هناك مجالا للتحسن، من جانبي أيضا".

وتابع: "لكن المهم بالنسبة لي هو أن مارك وإدارة برشلونة أصبحا على وفاق الآن".

وأظهر مدرب برشلونة مؤخرا دعمه للحارس الذي يتعافى من الإصابة قائلا: "من المهم بالنسبة لي أن نستعيد مارك، إنه حارس كبير، ولديه منا جميعا كل الدعم والمساندة، ويمكنه أن يلعب في أعلى مستوياته مجددا".

وتصاعدت أزمة تير شتيغن في برشلونة على خلفية ما أثير بشأن رغبة النادي في الانفصال عن الحارس، الذي يحصل على مقابل مادي كبير، لكن حارس المرمى الألماني -بعد خضوعه لجراحة في الظهر- رفض التوقيع على تقرير طبي قدمه النادي للجنة الطبية برابطة الدوري الإسباني حول إصابته.

وبناء على ذلك الموقف، أحال البرسا حارسه الألماني للتحقيق، وسحب شارة القيادة منه، قبل أن يعود تير شتيغن ويوافق على اعتماد التقرير الطبي، مما ترتب عليه إسقاط الإجراءات العقابية من جانب النادي ضد الحارس، وعاد قائدا للفريق.

واستهدف برشلونة من وراء التقرير الطبي بشأن إصابة تير شتيغن أن يتم السماح له باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب من أجل قيد لاعب آخر جديد، وهو ما حدث في التعاقد مع خوان غارسيا (24 عاما) الذي انضم ليكون بديلا لتير شتيغن.