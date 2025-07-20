10 حقائق عن السلوفيني بوغاتشار أفضل دراج عالمي

إذا كنت من عشاق سباقات الدراجات الهوائية، فربما تكون على دراية بمسيرة الدراج السلوفيني المحترف تادي بوغاتشار الفائز بالعديد من الألقاب والجوائز في طواف إسبانيا وفرنسا، وجيرو دي إيطاليا وغيرها.

ويهيمن بوغاتشار، حامل اللقب، حاليا على صدارة الترتيب في طواف فرنسا 2025 بعد فوزه بـ4 مراحل وهو في نصف الطريق نحو تحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد انتصارات في نسخة واحدة من طواف فرنسا.

وُلِد هذا الدراج في 21 سبتمبر/أيلول 1998 في كلانيك، وهي بلدة صغيرة تتبع بلدية كوميندا بمنطقة سلوفينيا. ومنذ صغره، انجذب إلى الدراجات الهوائية، لدرجة أنه في سن الـ16 فقط، بدأ يتنافس بشكل شبه احترافي مع فريق الدراجات السلوفيني الذي شارك معه في طواف فرنسا، متنافسًا ضد نخبة من المحترفين، وبدأ مسيرته الرياضية بتألق.

1- هوس حقيقي بالدراجات

رغم نصائح مدربيه وعائلته، اعترف الدراج السلوفيني، الذي بدأ ممارسة هذه الرياضة في سن التاسعة فقط في مسقط رأسه -في عدة مقابلات- بصعوبة ترك دراجته، وأنه لا يمر يوم دون أن يُكرّس وقته لشغفه الأكبر.

كما قضى بوغاتشار ساعات طويلة أمام التلفاز يشاهد نجاحات دراجين عظماء مثل ألبرتو كونتادور وآندي شليك، ثم يُقلّد حركاتهم ويشارك في سباق دراجات بنفسه.

Back when I was a small kid with big dreams 😁 Tomorrow begins another dream @LeTour 🇫🇷#ThrowbackThursday pic.twitter.com/lPo3BV01Qm — Tadej Pogačar (@TamauPogi) June 30, 2022

2- آكل لحوم البشر الصغير

كان إيدي ميركس، أسطورة ركوب الدراجات، هو من أطلق على هذا الشاب السلوفيني لقب "آكل لحوم البشر الصغير" (el canibalito) وهو تصغيرٌ للقبه الشخصي "آكل لحوم البشر" تكريمًا لبعض الصفات المشتركة بينهما.

ومثل ميركس، أثبت بوغاتشار أنه مثالٌ للقوة والتفاني رغم صغر سنه وقلة خبرته وقد فاز كلاهما بالقميص الأبيض والأحمر والأصفر في سن مبكرة جدًا، وأظهرا شجاعةً في منافسة الدراجين الأكبر سنًا وعدم خوفهما من الفشل.

3- تخصصه الدراسي

التحق الفتى السلوفيني بالمدرسة الثانوية في كلية الهندسة الميكانيكية في ليوبليانا (عاصمة سلوفينيا) حيث جمع بين دراسته ومسيرته الرياضية.

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وبعد تخرجه، التحق بكلية الإدارة الرياضية في كراني (رابع أكبر مدينة في سلوفينيا) حيث تدرب على الرياضة، وواصل مسيرته في ركوب الدراجات.

4- ممارسة كرة القدم

على الرغم من انجذابه لعالم ركوب الدراجات منذ صغره بفضل تأثير أخيه الأكبر، لعب بوغاتشار كرة القدم بالمدرسة الابتدائية وبدأ اللعب مع فريق مدينته المحلي نادي كوميندا لكرة القدم.

ورغم حبه للساحرة المستديرة وشغفه بها، فإن حبه لركوب الدراجات تفوق على جميع الرياضات الأخرى، وسرعان ما صب تركيزه على مواصلة مسيرته فيها.

5- أول صعود على المنصة

عام 2019 ، شارك بوغاتشار لأول مرة مع فريقه في طواف إسبانيا. وكان من أصغر المشاركين في المسابقة، وفاز بمرحلتين.

وفي هذه المسابقة، ارتدى بوغاتشار القميص الأبيض، ليصبح أصغر دراج يفوز بالسباق، واحتل المركز الثالث بالترتيب العام، ليصعد إلى منصة التتويج لأول مرة.

6- أعلى راتب بتاريخ رياضة الدراجات

يرتبط النجم السلوفيني بعقد مع فريق الإمارات حتى عام 2030، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 200 مليون يورو. وفي حال فوزه بجولة فرنسا للمرة الرابعة هذا العام، سيحصل على 500 ألف يورو.

ويشير موقع "آر إم سي" الفرنسي أن بوغاتشار يتقاضى سنويا 8 ملايين يورو، وهذا المبلغ لا يشمل عقود الرعاية المختلفة.

7- والدته مدرسة فرنسية ولا يتكلم لغة موليير

تدرس والدة بوغاتشار الفرنسية في مدرستين ثانويتين تقعان على بُعد حوالي 50 كيلومترًا من منزل العائلة في كوميندا (شمال ليوبليانا).

ولكن هذا الدراج لا يتحدث لغة موليير، رغم أنه سُمع في حفل تقديم الفريق (في مدينة ليل) لسباق فرنسا للدراجات وهو يقول "مساء الخير يا ليل، كيف حالك؟" قبل أن يُكمل حديثه المقتضب بالإنجليزية.

8- عشق للسيارات الرياضية

مع أن بوغاتشار عاقل، لا ينجذب للأشياء البراقة، إلا أنه اشترى مؤخرًا سيارة رياضية ألمانية، وتقول زوجته أورسكا زيغارت "أخيرًا تجرأ على تدليل نفسه بشراء ما كان يحلم به طويلًا سيارة من نوع بورش".

وأضافت أن لدى بوغاتشار شغفا كبيرا بالسيارات السريعة "لا تبحثوا عن صور على إنستغرام فهو لن يُظهرها أبدًا. حتى عائلتنا لم تكن تعلم بذلك".

9- زوجته بطلة أيضا

يتشارك بوغاتشار البالغ حاليا 26 عاما حياته مع أورسكا زيغارت (28 عاما) وهي أيضًا راكبة دراجات محترفة وبطلة سلوفينية في سباقات السرعة لأعوام 2020 و2022 و2023 و2024.

وقد التقيا عام 2017 عندما طلب مدرب بالفريق السلوفيني متطوعين للمشاركة في سباقات السرعة خلال معسكر تدريبي في كرواتيا.

10- كونتادور مثله الأعلى

يعد الدراج الإسباني كونتادور قدوة بوغاتشار لدرجة أنه تظاهر بأنه إسباني أثناء تدريبه على طرقات سلوفينيا.

وفي الوقت الراهن، انقلبت الأدوار حيث أصبح كونتادور الفائز بطواف فرنسا للدراجات عامي 2007 و2009 معجبًا ببوغاتشار أفضل دراج في العالم اليوم.

وقال الدراج الإسباني "يجد بعض المتفرجين أن هيمنته مملة، لكن يجب أن نفهم أننا نشهد حياة بوغاتشار الذي قد يصبح أعظم دراج في التاريخ".

وبفوزه بـ8 انتصارات هذا العام، يستطيع العملاق السلوفيني أن يصنع التاريخ، بعد فوزه بـ6 مراحل عام 2024، وهو أفضل رقم شخصي له.

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وبتحقيق الفوز بـ21 جولة، ينضم بوغاتشار (السبت) لقائمة الفائزين الخمسة الأوائل في تاريخ السباق، معادلاً رقم الفرنسي أندريه داريجاد. ولا يزال الطريق طويلاً للوصول إلى رقم البريطاني مارك كافنديش البالغ 35 فوزا، ولكن إلى متى؟