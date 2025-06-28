الطفل المغربي عدنان الحجام.. لامين جمال الجديد ويعشق ريال مدريد

يبدو أن الكرة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو إعداد موهبة كروية سيكون لها شأن كبير في مستقبل كرة القدم ليس في البلاد فحسب، بل على مستوى العالم.

الحديث هنا عن عدنان الحجام ذو الـ8 أعوام، الذي انتشرت له عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أبهرت كل من شاهدها، أظهر خلالها عن موهبة فذّة ومهارات استثنائية في هذا العمر المبكر.

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وعدّت تقارير مغربية عديدة طريقة لعب ومراوغة الحجام بأنها تشبه إلى حد كبير أسلوب لامين جمال موهبة برشلونة، ذو الأصول المغربية من طرف عائلة والده، كما أطلقت عليه أخرى لقب "ميسي المغرب".

البداية من أكاديمية الرجاء

التحق الحجام المولود في مدينة "سيدي سليمان" التي تبعد عن العاصمة الرباط مسافة 100 كيلو متر شمالا، بأكاديمية نادي الرجاء البيضاوي بشكل رسمي يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو للحجام في أحد شوارع المدينة التي وُلد فيها، كما عبّر في أخرى عن حبه للنادي البيضاوي.

ونشر النادي في ذلك الوقت صورا للطفل الحجام من داخل أكاديمية النادي وهو يرتدي قميص الرجاء وعلّق عليها "بدأت القصة بانتشار مقاطع فيديو ظهر فيها الطفل عدنان بموهبته الفريدة وعبّر عن حبه لنادي الرجاء الرياضي، تم استقباله بأكاديمية الرجاء وتوقيع اتفاقية تكوين وتأطير مع ولي أمره".

ولم يكن انضمام الحجام لأكاديمية الرجاء مجرد أمر عادي، بل شملت الاتفاقية التي وقعها والده خالد بالنيابة عنه، رعاية اللاعب رياضيا بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لإكمال مسيرته الدراسية دون عوائق.

كما تكفل النادي بمصاريف السكن لأسرة الطفل، إذ تم الاتفاق على توفير سكن لهم بالقرب من النادي والأكاديمية حتى يظل الطفل عدنان قريبا من والديه.

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ولم يقتصر الاهتمام بالموهبة الحجام على نادي الرجاء فقط، إذ عرض فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية (الاتحاد المغربي لكرة القدم) عليه الانضمام إلى أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لكن اللاعب وأسرته فضلوا الانتقال إلى الرجاء.

حلم الاحتراف

وتأمل عائلة اللاعب في أن يواصل عدنان مسيرته بكرة القدم وتمثيل نادي الرجاء وارتداء قميص المغرب، والاحتراف أيضا بأكبر الأندية العالمية.

وقال خالد الحجام والد اللاعب الموهوب في مقابلة سابقة "ابني عاشق لكرة القدم. وهو يتمتع بموهبة من الله، أتوقع أن يكون له مستقبل كبير".

وأضاف "على الصعيد الشخصي أتمنى أن أراه يحمل قميص الرجاء والمنتخب الوطني، وأتمنى كذلك أن يلعب لريال مدريد الفريق الذي يعشقه عدنان".

وأتم والد اللاعب "نشكر كل من آمن بقدرات وموهبة عدنان، أشعر بالسعادة لاهتمام الجامعة الملكية ورئيسها لقجع الذي اتصل بنا كي ينضم ابني لأكاديمية محمد السادس".