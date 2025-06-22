تصرف غريب من فينيسيوس يثير قلق جماهير ريال مدريد

أجرى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد تغييرات جوهرية على حسابه الرسمي في "إنستغرام" أثارت قلق جماهير النادي الملكي حول مستقبله مع الفريق.

وأزال فينيسيوس -على نحو مفاجئ- الصورة المثبتة التي كان يظهر فيها وهو يرفع لقبي دوري أبطال أوروبا اللذين حققهما مع ريال مدريد موسمي 2021-2022 و2023-2024.

وغزا اسم فينيسيوس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وأصبح محور نقاش واسع بين جماهير ريال مدريد، حيث أثارت هذه التغييرات التساؤلات وفتحت الباب أمام سيل من التكهنات بشأن مستقبله، وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن فينيسيوس "أزال الصور الرمزية التي توثّق لحظاته الذهبية" مع ريال مدريد، بالإضافة إلى تعديله سيرته الذاتية التي حذف منها اسم ريال مدريد.

‼️| Vini Jr a ENLEVÉ ses photos épinglées affichant les LDC gagnées avec le Real Madrid sur son profil Instagram. ✅❌ Un signe ? 🤔😅 pic.twitter.com/mflnJDBZQP — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 20, 2025

وانقسمت آراء الجماهير بشأن سبب هذا التصرف، فالبعض رأى فيه إشارة إلى احتمال رحيله عن ريال مدريد، وبينما عدّه آخرون حملة دعائية مدروسة، وصفه فريق ثالث بأنه "قرار شخصي لا يستدعي القلق".

ورجحت الصحيفة سببا رابعا يتعلق بأن اللاعب البرازيلي تعرّض لسيل من الإهانات والتعليقات السلبية على تلك المنشورات من حسابات يبدو أنها وهمية، مما دفعه لإزالتها تجنبا للمزيد من المضايقات الإلكترونية.

معاناة فينيسيوس

ويعيش فينيسيوس أياما صعبة بعد أن زادت حدة الانتقادات بحقه بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به في مباراة ريال مدريد والهلال السعودي التي جرت يوم الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الثامنة بمونديال الأندية.

وشارك فينيسيوس في تلك المباراة 80 دقيقة قبل أن يستبدله المدرب تشابي ألونسو، الذي دفع بزميله فيكتور مونيوز بدلا منه.

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وتحصّل فينيسيوس على بطاقة صفراء بعدما أسقط نفسه على الأرض محاولا التحايل على الحكم للحصول على خطأ وطرد خاليدو كوليبالي الذي كان آخر مدافع للهلال في تلك اللقطة.

Ref Cam caught Vini Jr diving and the Brazilian is booked 🟨 Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/FWLSsYzCVV — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

وما ضاعف حدة الانتقادات ضد اللاعب الذي ظهر بأداء باهت هو أن الفريق الملكي اكتفى بنقطة وحيدة بعد التعادل (1-1).

وأضافت الصحيفة "لا تقتصر الانتقادات على الإعلام فقط، بل بدأ قطاع واسع من جماهير ريال مدريد يتساءل عن مستوى فينيسيوس في الآونة الأخيرة، معتبرين أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ مقارنةً بتلك النسخة التي كانت سببا مباشرا في تتويج الفريق بدوري الأبطال (2023-2024) وتصدّره لترشيحات الكرة الذهبية".

ويملك فينيسيوس فرصة الرد على هذه الانتقادات عندما يواجه ريال مدريد الليلة نظيره باتشوكا المكسيكي عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب بنك أميركا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.