إنريكي مدرب سان جيرمان رجل النهائيات بسجل مثالي

يملك الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي سجلا مثاليا في المباريات النهائية التي خاضها في مسيرته التدريبية مع الأندية، تبشّر فريقه بإمكانية تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويصطدم العملاق الباريسي الليلة بنظيره إنتر ميلان على ملعب إليانز أرينا معقل بايرن ميونخ في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة.

ويُعد هذا النهائي هو الـ11 لإنريكي في مسيرته التدريبية على مستوى الأندية والخامس كمدرب لباريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إنريكي لعب 10 مباريات نهائية مع فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، واللافت أنه تمّكن من الفوز في جميعها.

وقالت الصحيفة في تعليقها على هذه الاحصائية الرائعة "النهائيات لا تُلعب بل المطلوب الفوز بها. هذه العبارة الشهيرة في كرة القدم تنطبق تماما على لويس إنريكي".

🎙️ Les mots du coach Luis Enrique avant l'#UCLfinal. pic.twitter.com/2boSx1HghB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 26, 2025

وتاليا المباريات النهائية الـ10 التي خاضها إنريكي في مسيرته التدريبية مع الأندية:

برشلونة 3-1 أتلتيك بيلباو (كأس ملك إسبانيا 2014-2015). برشلونة 3-1 يوفنتوس (دوري أبطال أوروبا 2014-2015). برشلونة 5-4 إشبيلية (كأس السوبر الأوروبي 2015). برشلونة 3-0 ريفر بليت الأرجنتيني (كأس العالم للأندية 2015). برشلونة 2-0 إشبيلية (كأس ملك إسبانيا 2015-2016). برشلونة 3-1 ألافيس (كأس ملك إسبانيا 2016-2017). باريس سان جيرمان 2-0 تولوز (كأس السوبر الفرنسي 2024). باريس سان جيرمان 2-1 أولمبيك ليون (كأس فرنسا 2023-2024). باريس سان جيرمان 1-0 موناكو (كأس السوبر الفرنسي 2025). باريس سان جيرمان 3-0 ستاد ريمس (كأس فرنسا 2024-2025).

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المدرب الأفضل

وترى الصحيفة أن فوز إنريكي على إنتر وقيادة باريس سان جيرمان إلى اللقب الأوروبي قد يكرّسه كأفضل مدرب في تاريخ نادي العاصمة الفرنسية.

ومنذ وصوله إلى سان جيرمان في صيف عام 2023، فاز بجميع الألقاب المحلية وكان قريبا من بلوغ نهائي دوري الأبطال موسم 2023-2024 إذ خرج من نصف النهائي بالخسارة من بوروسيا دورتموند في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-2.

وفي حال قاد إنريكي باريس لرفع الكأس ذات الأذنين فإنه سيعادل إنجاز مواطنه بيب غوارديولا من خلال التتويج بالثلاثية التاريخية مع فريقين مختلفين.

يُذكر أن إنريكي خسر نهائي وحيد في مسيرته التدريبية ولكن كان ذلك على صعيد المنتخبات الوطنية وتحديدا مع منتخب إسبانيا.

وخسرت إسبانيا بقيادة إنريكي نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 أمام نظيرتها فرنسا بنتيجة 1-2، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا حول صحة الهدف الثاني "للديوك" الذي أحرزه كيليان مبابي.