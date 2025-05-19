فليك يدخل قائمة عظماء مدربي برشلونة

نقش الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة اسمه على قائمة فريدة تضم المدربين الذين نجحوا في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسمهم الأول.

وتولى فليك (60 عاما) تدريب برشلونة صيف العام الماضي، خلفا للإسباني تشافي هيرنانديز، ونجح خلال موسمه الأول في قيادة الفريق إلى تحقيق إنجازات غير متوقعة بالنظر إلى حالة النادي من الناحيتين الفنية والاقتصادية قبل استلامه المهمة، منها التتويج بلقب الدوري الإسباني.

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ولم يكتفِ فليك بقيادة برشلونة إلى التتويج بلقب الليغا للمرة الـ28 في تاريخ النادي، بل سبق ذلك لقبين آخرين هما كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وتحقّق كلاهما على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فليك بات عاشر مدرب في تاريخ برشلونة يحقق لقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع الفريق.

وعادل فليك إنجازات حققها من قبل العديد من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية مثل الهولندي لويس فان غال والثنائي الإسباني بيب غوارديولا ولويس إنريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنجليزي تيري فينابلز فاز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول، في ثمانينيات القرن الماضي لأول مرة بعد 4 عقود من إنجاز سلفه الأوروغوياني إنريكي فرنانديز.

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وتاليا قائمة مدربي برشلونة الذين نجحوا في التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسمهم الأول مع الفريق الكتالوني:

الإنجليزي جيمس بيلامي: موسم 1928-1929.

الإسباني جوسيب ساميتيير فيلالتا: موسم 1944-1945.

الأوروغوياني إنريكي فرنانديز: موسم 1947-1948.

الإنجليزي تيري فينابلز: موسم 1984-1985.

الهولندي لويس فان غال: موسم 1997-1998.

الإسباني بيب غوارديولا: موسم 2008-2009.

الإسباني تيتو فيلانوفا: موسم 2012-2013.

الإسباني لويس إنريكي: موسم 2014-2015.

الإسباني إرنيستو فالفيردي: موسم 2017-2018.

الألماني هانسي فليك: موسم 2024-2025.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا يوم الخميس الماضي، عقب فوزه على جاره اللدود إسبانيول في ديربي كتالونيا بنتيجة 2-0 في الجولة الـ36 من الليغا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد قبل جولتين من نهاية الدوري.

ويسعى فليك إلى إنهاء الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين على فياريال وأتلتيك بيلباو على التوالي.