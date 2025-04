برشلونة غاضب بعد أزمة تذاكر نهائي كأس إسبانيا

أعرب برشلونة عن غضبه من الأخطاء -التي شابت عملية بيع التذاكر لجماهيره الخاصة بمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا- وأعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لزم الأمر.

ويستضيف ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد يوم بع غد السبت.

وقد تسبب خطأ في نظام توزيع التذاكر في إثارة السخط بين الأعضاء ورابطة المشجعين وجماهير برشلونة.

وحصل عدد كبير من أعضاء برشلونة على تذاكر تتضمن بيانات وأسماء غير صحيحة، بينما واجه البعض الآخر أزمة في شراء التذاكر.

وفي مواجهة الضغوط والشكاوى العديدة، أصدرت شركة "وان بوكس" (One Box) بيانا رسميا تتحمل فيه المسؤولية عن الفشل موضحة أن نادي برشلونة لكرة القدم لم يكن له أي تورط على الإطلاق.

وقالت الشركة "نكتب إليكم لإبلاغكم بأن الخطأ الذي تم اكتشافه في التفاصيل الاسمية لتذاكر نهائي كأس الملك كان بسبب خطأ بشري في نظام تذاكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضافت "بعد المراجعة الداخلية، وجدنا أن هذا كان نتيجة لخطأ بشري في مطابقة البيانات، نحن نتحمل المسؤولية عما حدث ونريد أن نوضح أن نادي برشلونة لم يكن له أي مشاركة أو مسؤولية في هذا الأمر".

