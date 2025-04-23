موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وقنوات البث الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم السبت المقبل 26 أبريل/نيسان على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية الذي يسع نحو 58 ألف مشجع، ويديرها الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا.

وتبدأ المباراة الساعة الـ11 مساء (23:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس الملك:

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة على ريال مدريد في نتائج المواجهات السابقة بتحقيقه 78 انتصارا مقابل 62 للملكي، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

وعلى مستوى الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة المسابقة برصيد 76 نقطة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد (قبل مباراته اليوم الأربعاء ضد خيتافي في الجولة الـ33 لليغا.

تأهل صعب لريال مدريد لنهائي كأس الملك

نستعرض مشوار ريال مدريد الصعب في مسابقة كأس الملك من الدور ثمن النهائي وحتى تأهله لمواجهة برشلونة كالتالي:

ثمن النهائي: فاز ريال مدريد على سيلتا فيغو 5-2 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ربع النهائي: فاز ريال مدريد على ليغانيس 3-2 على الملعب البلدي دي بوتاركي.

نصف النهائي: فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد ذهابا 1-صفر على ملعب أنويتا، وتعادلا 4-4 في العودة على ملعب سانتياغو برنابيو.

انتصارات كبيرة لبرشلونة

حظي برشلونة بمسيرة أسهل من غريمه ريال مدريد بفضل انتصاراته الكبيرة التي حسمت المباريات لصالحه كالتالي:

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ثمن النهائي: فاز برشلونة على ريال بيتيس 5-1 على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ربع النهائي: فاز برشلونة على فالنسيا 5-صفر على ملعب ميستايا.

نصف النهائي: تعادل برشلونة 4-4 مع أتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي ثم فاز في العودة 1-صفر على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

عودة مبابي لريال مدريد

قال المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي -الثلاثاء الماضي- إن مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي يستعد إلى العودة للعب أمام الغريم التقليدي برشلونة نهائي كأس الملك.

وكان مبابي غاب عن فوز فريق العاصمة على أتلتيك بلباو 1-0 أول -الأحد الماضي- بالجولة الـ32 من الدوري الإسباني بسبب إصابة في الكاحل، كما غاب في المباراة ضد خيتافي الأربعاء.

وخرج قائد المنتخب الفرنسي مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر 1-2 وفقد لقبها الأربعاء الماضي، لكنه، إلى جانب مواطنه المدافع فيرلان ميندي يُتوقع أن يكونا جاهزين للكلاسيكو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لن يكونا جاهزين لمباراة خيتافي، لكنهما سيتدربان خلال هذه الأيام، وأعتقد أنهما سيكونان متاحين لمباراة السبت".

وتعرّض مبابي لصفارات استهجان من بعض جماهير مدريد عندما ظهر على الشاشات العملاقة لملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الفوز الصعب لفريقه على بلباو واستعادته فارق النقاط الأربع عن برشلونة المتصدر في سباق اللقب.

وأوضح أنشيلوتي أن "مبابي متألم بسبب إصابته لأنه لا يستطيع مساعدة الفريق، لكنه يفعل كل ما بوسعه ليكون جاهزا ليوم السبت".