أجمل 10 أهداف من ركلات حرة بالتاريخ.. بينها ركلة رايس في ريال مدريد

تُعدّ الركلات الحرة الثابتة واحدة من أهم الجوانب في كرة القدم، نظرا لدورها الكبير في حسم كثير من المباريات لمصلحة فريق على حساب آخر.

وتحتاج هذه الركلات إلى مهارة استثنائية في التسديد إلى جانب عدة عوامل أخرى، أبرزها الدقة في التسديد، والقوة، والتركيز، والهدوء.

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وكان الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال حديث العالم الأسبوع الماضي بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال مدريد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين بطريقة رائعة.

وأعاد هذان الهدفان إلى الأذهان عديدا من الأهداف المنقوشة في ذاكرة الساحرة المستدير، التي تم تسجيلها بالطريقة ذاتها، نستعرض أبرز 10 منها في السطور التالية:

ديفيد بيكهام في مرمى اليونان

احتاج المنتخب الإنجليزي إلى براعة بيكهام من أجل إنقاذ حلم "الأسود الثلاثة" بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2002 من الضياع.

ففي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان، كان منتخب إنجلترا على بُعد 3 دقائق فقط من الإقصاء، لكن بيكهام استثمر ركلة حرة من خارج الصندوق فسددها من فوق الحائط البشري استقرت في شباك حارس اليونان، ليفجّر فرحة الجماهير الإنجليزية بالفوز وبلوغ المونديال.

In to the final seconds of stoppage time. Need a goal to secure @FIFAWorldCup qualification. Step forward, David Beckham!#OnThisDay in 2001… 👏 pic.twitter.com/R69z3xlsqc — England (@England) October 6, 2019

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روبيرتو كارلوس في مرمى فرنسا

في يونيو/حزيران 1998، سجّل البرازيلي كارلوس واحدا من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم، وذلك في مباراة البرازيل وفرنسا التي أقيمت ضمن بطولة ودية سبقت انطلاق نهائيات كأس العالم.

ومن ركلة حرة مباشرة سدّد كارلوس كرة صاروخية من على بعد 35 مترا، كل من شاهدها اعتقد للوهلة الأولى أنها ستذهب بعيدا عن المرمى قبل أن تغيّر مسارها بطريقة "لا تُصدق" إلى شباك الحارس الفرنسي فابيان بارتيز.

On This Day in 1997 🗓️ Roberto Carlos scored that outrageous free-kick vs France!pic.twitter.com/dPJwCUW98W — Classic Football Shirts (@classicshirts) June 3, 2024

ليونيل ميسي في مرمى ليفربول

في مايو/أيار 2019، قدّم ميسي مباراة كبيرة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، توّجه بهدفين كان الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وتقدّم ميسي لتسديد خطأ حصل عليه برشلونة، وبطريقة رائعة تجاوزت الكرة الحائط البشري واستقرت في الزاوية العليا للبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، ليضاعف ميسي تقدّم الفريق الكتالوني بالنتيجة 3-0، وقد اختار الاتحاد الأوروبي الهدف ليكون الأجمل في البطولة الأوروبية العريقة لذلك الموسم 2018-2019.

جونينيو بيرنامبوكانو في مرمى بايرن ميونخ

يُصنف البرازيلي جونينيو بأنه واحد من أفضل مُنفذي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، فلقد اعتاد التسجيل من هذه الوضعيات كثيرا خلال مسيرته الكروية، خاصة في فترة وجوده مع ليون الفرنسي.

ففي مباراة ليون وبايرن ميونخ التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 لحساب الجولة الرابعة من دوري المجموعات، أطلق جونينيو تسديدة مذهلة اصطدمت بالقائم، ثم تابعت طريقها نحو شباك الحارس أوليفر كان، واعتبره اللاعب بأنه "الأجمل في مسيرته من تسديدة بعيدة".

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هاكان تشالهان أوغلو في مرمى بوروسيا دورتموند

في فبراير/شباط 2014، فاجأ التركي تشالهان أوغلو لاعب هامبورغ الأسبق الجميع بتسديد كرة مباشرة صوب مرمى بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وذلك من بعد منتصف ملعب فريقه بقليل.

كان هذا القرار جنونيا لبُعد المسابقة، لكن تلك الركلة الحرة المباشرة التي سددها تشالهان أوغلو بقدمه اليمنى استقرت في شباك حارس دورتموند رومان فايدنفيلر.

Four years to the day since @hakanc10 scored THAT freekick 😱 If you haven't seen this before, you'd better brace yourself… pic.twitter.com/bhhQTa3zox — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 22, 2018

كريستيانو رونالدو في مرمى بورتسموث

يتميز النجم البرتغالي بطريقة مختلفة في تسديد الركلات الحرة، إذ يتراجع 4 خطوات إلى الوراء، ثم يتقدم لتسديد الكرة بقوة وسرعة مذهلة.

كان هذا ما فعله مرات عديدة، من بينها حين كان لاعبا في مانشستر يونايتد في الحقبة الأولى، بتسديدة انطلقت كالسهم واستقرت في شباك ديفيد جيمس حارس بورتسموث الذي اكتفى بالمشاهدة، وذلك في الدوري الإنجليزي عام 2008.

1️⃣0️⃣ years ago today, @Cristiano fired home this unstoppable free-kick… 🚀 pic.twitter.com/sXA01RtJex — Manchester United (@ManUtd) January 30, 2018

سينيسا ميهايلوفيتش في مرمى لاتسيو

في الثامن من يناير/كانون الثاني 1995 ولحساب الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي موسم 1994-1995، سجّل ميهايلوفيتش واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم من الضربات الثابتة.

حصل فريقه على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء فأطلقها قوية لا تُصد ولا تُرد استقرت في شباك لاتسيو، ليساهم في فوز سامبدوريا بالمباراة بنتيجة 3-1.

https://www.transfermarkt.com/spielbericht/index/spielbericht/2215565

بول غاسكوين في مرمى أرسنال

في 14 إبريل/نيسان 1991، سجل غاسكوين لاعب توتنهام هوتسبير في ذلك الوقت واحدا من أجمل أهداف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفق وصف صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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ففي ديربي لندن الذي أُقيم على ملعب ويمبلي لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد، وقف غاسكوين لتسديد ركلة حرة مباشرة من على بُعد 35 ياردة، فأرسلها قوية لا تُصد ولا تُرد إلى شباك أرسنال، ليساهم في فوز توتنهام 3-1 والتأهل إلى النهائي.

ديكلان رايس في مرمى ريال مدريد

الهدف الثاني جاء بعد 12 دقيقة من الأول ومن تسديدة صاروخية تجاوزت حائط ريال مدريد واستقرت في أقصى الزاوية العليا للبلجيكي تيبو كورتوا.

شونسوكي ناكامورا في مرمى مانشستر يونايتد

سدد الياباني ناكامورا لاعب سيلتيك الأسكتلندي ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة استقرت في شباك اليونايتد، وذلك في المباراة التي جرت لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2006-2007.

هذا الهدف منح سيلتيك النقاط الثلاث، وساعده مستقبلا على التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.