نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين.. المغرب ممثل العرب الوحيد

بعد فوز منتخب مالي الماراثوني والشاق على تونس بركلات الترجيح 10-9 في ربع نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، اتضحت صورة المتأهلين لنصف نهائي المسابقة القارية.

وافتتح سيدو ديمبيلي التسجيل لصالح مالي قبل انتهاء الشوط الأول بـ3 دقائق، وأدرك المنتخب التونسي التعادل في الدقيقة 78 بعد عرضية نفذها أنيس السعيدي حولها فادي التياشي إلى الشباك.

واتجهت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح، لتخرج مالي منتصرة بنتيجة 10-9.

وضمن منتخب تونس بطاقة التأهل لكأس العالم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على نظيره الغامبي الاثنين الماضي.

مباراتا نصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين

ومع تأهل مالي وخروج تونس، بات منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور الذي هزم جنوب أفريقيا بربع النهائي، ممثل العرب الوحيد في المربع الذهبي: