موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول يوم الثلاثاء 11 مارس/آذار الجاري على ملعب "أنفيلد" معقل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش، ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم الدولي إستفان كوفاكس.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان:

beIN Sports HD 1 (تعليق عامر الخوذيري)

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

تفوق ليفربول على سان جيرمان

انتهت مباراة الإياب في باريس بفوز صعب لليفربول 1-صفر على سان جيرمان، وهذا الفوز رجح كفة "الريدز" في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين التي انتهت لصالحه بـ3 انتصارات في مقابل انتصارين للفريق الفرنسي.

وأنهى ليفربول دوري المجموعة الواحدة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الصدارة برصيد 21 نقطة، واحتل سان جيرمان المركز الـ15 بـ13 نقطة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، كما ينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي أيضا بـ65 نقطة.