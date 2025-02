لاعب نيجيري يتلقى عروضا بعشرات آلاف الدولارات لبيع قميص رونالدو

كشف صحفي نيجيري أن مواطنه سافيور غودوين لاعب نادي الأخدود السعودي تلقى عروضا مغرية من أجل التخلي عن القميص التذكاري الذي منحه إياه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قبل شهر تقريبا.

وحصل غودوين على قميص رونالدو بعد مباراة النصر والأخدود التي جرت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ويرفض اللاعب التفريط به.

وكتب الصحفي النيجيري أوغورا باباتوندي الذي يعمل لصالح العديد من المؤسسات الإعلامية أبرزها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عبر حسابه على منصة "إكس" نقلا عن غودوين: "وصلني عدد كبير من الرسائل ممن يرغبون بالحصول على قميص رونالدو الذي منحني إياه".

“A lot of people have sent me messages that they want the Ronaldo jersey he swapped with me. I have received offers between $20,000 – $50,000, I rejected them all.”

