لاعب نيجيري يتلقى عروضا بعشرات آلاف الدولارات لبيع قميص رونالدو

كشف صحفي نيجيري أن مواطنه سافيور غودوين لاعب نادي الأخدود السعودي تلقى عروضا مغرية من أجل التخلي عن القميص التذكاري الذي منحه إياه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قبل شهر تقريبا.

وحصل غودوين على قميص رونالدو بعد مباراة النصر والأخدود التي جرت في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ويرفض اللاعب التفريط به.

وكتب الصحفي النيجيري أوغورا باباتوندي الذي يعمل لصالح العديد من المؤسسات الإعلامية أبرزها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عبر حسابه على منصة "إكس" نقلا عن غودوين: "وصلني عدد كبير من الرسائل ممن يرغبون بالحصول على قميص رونالدو الذي منحني إياه".

“A lot of people have sent me messages that they want the Ronaldo jersey he swapped with me. I have received offers between $20,000 – $50,000, I rejected them all.” Super Eagles forward, Saviour Godwin on his Ronaldo’s jersey swap. pic.twitter.com/tEi3IPGtYH — Ojora Babatunde (@ojbsports) January 23, 2025

وأضاف في التغريدة: "تلقيت عروضا ما بين 20 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وطبعا أنا رفضت جميع هذه العروض".

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يُذكر أن تلك المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك معقل النصر كانت قد انتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 3-1 وفيها سجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء.

ويتصدر رونالدو حاليا قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، وبـ3 أهداف عن ثنائي الهلال ماركوس ليوناردو وألكسندر ميتروفيتش.

أما سافيور غودوين (28 عاما) فقد وصل إلى الأخدود في خريف عام 2023 قادما من أتلتيكو كاسا بيا البرتغالي في صفقة بلغت 2.5 مليون يورو، علما أن عقده مع الفريق السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ومنذ ذلك التاريخ ظهر غودوين في 44 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 9 أهداف وأهدى زملاءه تمريرتين حاسمتين.

ودافع غودوين عن ألوان منتخب نيجيريا في مباراة واحدة فقط وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وكانت ضد الجزائر في لقاء ودي عام 2022، وانتهت بخسارة بلاده 1-2.